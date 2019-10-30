ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polis ekipleri, araçta ve içerisindeki A.A ile M.A.T'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerden A.A'nın iç çamaşırına saklanmış 2 paket halinde 30 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 925 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.











