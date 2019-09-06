Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış Adana'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı - Kadın şüphelinin iç çamaşırına gizlenmiş 66 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi