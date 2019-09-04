ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Ustamla Bir Gün Projesi" kapsamında mektup yazarak vali olmak istediğini dile getiren öğrenciyle bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı "Ustamla Bir Gün Projesi" kapsamında vali olmak istediğini belirten Seyhan Sakarya Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Furkan Culum ve babası Mustafa Culum'u makamında kabul etti.

Proje sayesinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ilgi, yetenek ve değerlerinin farkına vararak mesleklerin özelliklerini ve icra edilme koşullarını yerinde deneyimlediğini belirten Demirtaş, öğrenci Furkan Culum ile meslek seçimiyle ilgili sohbet etti.

Gün boyu Vali Demirtaş'ın gerçekleştirdiği programlara eşlik eden Furkan Culum ise kendisine böyle önemli bir deneyim yaşatan Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Ziyarette Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli de yer aldı.