ÜNLÜ&Co, Ekin Kimya’nın Azelis’e devir işleminin danışmanlığını gerçekleştirdi

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ&Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği devir işleminde, Ekin Kimya'ya ait hisselerin Lüksemburg merkezli Azelis SA’ya devir sözleşmesi imzalandı

ÜNLÜ&Co, Ekin Kimya’nın Azelis’e devir işleminin danışmanlığını gerçekleştirdi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye’nin önde gelen yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ&Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği devir işleminde, Türkiye’nin öncü kimyasal ürün tedarik şirketi Ekin Kimya Ticaret AŞ’ye (Ekin Kimya) ait hisselerin Lüksemburg merkezli Azelis SA’ya (Azelis) devir sözleşmesi imzalandı.

ÜNLÜ&Co ve Ekin Kimya'dan yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği devir işleminde, Ekin Kimya'ya ait hisselerin Lüksemburg merkezli Azelis'e devir sözleşmesi imzalandı. Rekabet Kurumu onayı ve ilgili ön koşullarının gerçekleşmesiyle birlikte devir tamamlandığında, Ekin Kimya, özel kimyasallar alanında global bir tedarik ve dağıtım şirketi olan Azelis’in Türkiye pazarındaki rolünü daha da güçlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekin Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Aktaş, “Ekin Kimya’nın 25. yılını kutlamaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşen bu satın alma, şirketin geçmişten bu güne gösterdiği sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme trendini bir sonraki çeyrek yüzyıla taşımasında kilit rol oynayacaktır. Dünyanın lider özel kimyasal tedarikçilerinden Azelis’in ülkemize ve markamıza duyduğu ilgi ve güven gurur verici. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ekin Kimya Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Çıtıroğlu ise şunları kaydetti:

“Ekin Kimya olarak kuruluşumuzdan bugüne sektörlerinde öncü firmalarla yaptığımız uzun vadeli iş birlikleri ve deneyimli ve öngörülü çalışanlarımızın yenilikçi çözümleriyle büyüdük. Bu satın alma ile birlikte, Azelis’in global vizyonu, geniş kaynakları ve coğrafi kapsamı Ekin Kimya’ya yeni fırsatları ve yeni pazarlarda gelişim olanakları sunacak. Diğer taraftan Ekin Kimya, sektörlerdeki geniş ilişkiler ağı ve kaliteli insan kaynağı ile Azelis grubu için lokal ve uluslararası çerçevede değer yaratacak, bölgesel bir yönetim merkezi olarak katkı sağlayacaktır. Bu mutluluk verici adımın, tüm taraflar için ortak fayda yaratma amacımıza hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz.”

ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, “Ekin Kimya işlemi ile ülkemizin güçlü iç pazar dinamiklerinin ve bölgedeki rolünün uluslararası oyuncular açısından ne kadar cezbedici olduğunu bir kez daha görmüş olduk. ÜNLÜ&Co olarak bu sene tamamladığımız ve devam eden işlemlerde şahit olduğumuz yabancı stratejik yatırımcıların ilgisi, ülkemizin önemli şirketlerinin faaliyetlerini büyütmeleri ve uluslararası piyasalarda aktif olmaları için fırsatlar yaratacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano ise Ekin Kimya ve Azelis ile birlikte gerçekleştirdikleri bir sürecin sonunda imzaların atıldığını aktararak, "Bu işlem ile Ekin Kimya ve Azelis Türkiye operasyonlarının farklı bir seviyeye taşınacağına inanıyorum ve bu işlemin tüm taraflar için faydalı olmasını diliyorum. Bu işlemde olduğu gibi, ülkemize yapılan sınır ötesi yatırımların, ülkemizin yurt dışındaki yatırım algısının iyileşmesi ve güven ortamının geliştirilmesi açısından itici güç olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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