İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Kerem Yıldırım, kendi elektrikli kaykayını üretti.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin makine mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Kerem Yıldırım, çocukluğundan beri hayalini kurduğu elektrikli kaykayı, yurt odasında tasarladı ve üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla üniversite laboratuvarlarında hayata geçirdi.

Yurt dışındaki benzer kaykayların yüksek maliyeti nedeniyle kendi elektrikli kaykayını üretmeye karar veren Kerem Yıldırım'ın hayali, bir yatırımcı bulup bu ve benzer projelerin piyasaya sürülmesini sağlamak ve yeni projeler hayata geçirmek.





- Elektrikli kaykay, aralıksız 15 kilometre yol gidebiliyor





Yurt dışından getirttiği kaykay tahtasının üzerine Özyeğin Üniversitesi’nin laboratuvarlarında geliştirdiği ve üç boyutlu yazıcıyla ürettiği özel çark sistemini monte eden Yıldırım, bir saatlik şarj ile aralıksız 15 kilometre yol gidebilen bir elektrikli kaykay geliştirdi. Yıldırım bu kapasitenin artırılabilir olduğunu, ek batarya ile menzilin çok daha fazla artırılabileceğini belirtiyor.

Elindeki özel bir kumandayla kaykayın elektrikli motoruna hükmedebilen Kerem Yıldırım, böylece yol ve zemin koşullarına göre elektrikli kaykayın hızını da ayarlayabiliyor.

Kerem Yıldırım'ın ürettiği kaykayın ortalama hızı şimdilik saatte 25 kilometre.





- "Yurt dışındaki muadillerine göre yarı yarıya mal oldu"





Kerem Yıldırım, çocukluğundan beri kaykaylara merakı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Niçin kendi kendine giden bir kaykay olmasın diye düşünürdüm hep. Üniversiteye başladığım zaman bunu bir projeye dönüştürdüm ve ilk prototip için çalışmalara yurt odamda başladım. Bazı parçaları Türkiye'de bulunmadığı için yurt dışından getirttim ancak tasarımım için en önemli kısımları Özyeğin Üniversitesi'nin OpenFab adlı laboratuvarlarında ürettim. Tasarlarken de Türkiye'deki zemin koşullarını da göz önünde bulundurarak bazı parçaların özelliğini ve yerlerini değiştirdim. Maliyeti de birebir kaykaylarla karşılaştırıldığında yaklaşık olarak yurt dışındaki muadillerine göre yarı yarıya mal oldu."



