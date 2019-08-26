"Ümmiye teyze" ve ekibi küresel ısınmaya dikkati çekecek

Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile köylü kadınların sesini dünyaya duyurmayı başaran 62 yaşındaki Ümmiye Koçak, ekibiyle sahnelemeye hazırlandığı yeni oyunda küresel ısınmanın yaratacağı sorunlara vurgu yapacak - Ümmiye Koçak: - "

"Ümmiye teyze" ve ekibi küresel ısınmaya dikkati çekecek
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile kadınların sesini dünyaya duyuran, bir reklam filminde ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yla kamera karşısına da geçen 62 yaşındaki Ümmiye Koçak, ekibiyle sahnelemeye hazırlandığı yeni oyunda küresel ısınmaya dikkati çekecek.

Ümmiye Koçak, yaklaşık bir yılda yazdığı "Ana, gökyüzü delinmiş" adlı tiyatro oyununu sahnelemek için 8 kişilik ekibiyle çalışmalarını merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de sürdürüyor.

Koçak ve ekibi, sabahın erken saatlerinde kalkarak ev işlerini yapıp, daha sonra da sahneleyecekleri oyunun ezber ve provalarını yapıyor.

Ekipte bulunan kadınlar, yurt içi ve yurt dışında sahne alarak küresel ısınma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Ümmiye Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiyatro çalışmalarının son hız devam ettiğini söyledi.

Tiyatroyla uğraşmayı çok sevdiklerini ifade eden Koçak, bu sayede insanlara rol model olmalarından dolayı mutlululuk duyduklarını dile getirdi.

Bu zamana kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok organizasyona katılma fırsatı yakaladıklarını hatırlatan Koçak, "En son Almanya'da tiyatro festivaline katıldık ve bizim için çok önemliydi. Tek başımıza gittik festivale. Oyun sergiledik ve iki oyunumuz Almanca'ya çevrildi. Çok güzeldi ve mutlu olduk. Bir şeyi istersen oluyor. İyi iste, iyi olsun. Biz de iyiyi istiyoruz." dedi.

Uzun yıllardan beri tiyatro oyunları yazdığını dile getiren Koçak, oyunlarında toplumsal mesaj vermeye özen gösterdiğinin altını çizdi.

Hazırlıklarını yaptıkları son oyunda ise küresel ısınmaya dikkati çektiklerini vurgulayan Koçak, şöyle devam etti:

"Oyunlarımda iyimserliği ele alıyorum. Kötülükle bir şey olacağını düşünmüyorum. Sevginin açamayacağı kapı yok. Son oyunumuzda küresel ısınmayı işliyoruz çünkü bu sadece bizim değil, dünyanın sorunu. Ben de avazım çıktığı kadar bağırıyorum, bu dünya bizim, buna iyi sahip çıkmamız lazım. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. 'Bana ne' demeyi bırakmamız lazım."

- "Kendi dilimiz, şivemiz ve yaşantımızla anlatıyoruz"

Koçak, herkesin ağaç dikip, ormanlara sahip çıkması gerektiğini aktararak, "Bu o kadar ciddi bir sorun ki biz Toroslar'ın zirvesinden haykırıyoruz; suçlu arayacak zaman değil, herkes bunun farkına varmalı. Birleşme zamanı. Bu sorun birleşmeyle çözülür. Belki biz hafif yaşıyoruz bu küresel ısınmayı ama Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Farkındalık olması için bu oyunu sahneliyoruz. Doğayı koruyalım. Bilinçsiz ve hor kullanmamamız gerekiyor. Doğa bütün canlılara ait." diye konuştu.

Koçak, oyunun hazırlıklarını yaparken bir yandan da köydeki günlük işleri de ihmal etmediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Hem köydeki işlerimizi yapıyoruz hem de iş yaparken rollerimizi ezberliyoruz. Her ikisini bir yürütüyoruz ve mutlu oluyoruz. Bu yeni oyunumuzla biz yine dünyaya açılmak istiyoruz. Özellikle bu oyunu yurt dışında sahnelemeyi çok istiyoruz. Toplumsal konuları kendi dilimiz, şivemiz ve yaşantımızla anlatıyoruz. "

Koçak, toplumsal farkındalık yaratacak konularda oyun yazmaya devam edeceklerini ancak tiyatronun bazı ihtiyaçları konusunda sponsor desteği aradıklarını sözlerine ekledi.

- "Soruna farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz"

Tiyatro oyuncusu Fatma Ay ise içinde her zaman tiyatro sevgisinin olduğunu ve Ümmiye Koçak sayesinde şu an tiyatroda oyunlar oynadığını ifade etti.

Bu işi severek yaptıklarını dile getiren Ay, "Tiyatro hiçbir zaman işlerimize engel olmuyor. Oyunlarımızda toplumsal mesajlar vermeye çalışıyoruz. Küresel ısınma dünyanın bir sorunu ve biz bu soruna farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Fatma Kahraman da 5 yıldır köyde tiyatro yaptığını belirterek, bu oyunla dünyaya bir çağrıda bulunacaklarını ifade etti.

Seher Dağdur ise güzel bir oyunun hazırlığı içerisinde olduklarını ve oyunda küresel ısınmayla ilgili bilgilendirme yaptıklarını anlatarak, "Buradan bağırıyoruz, biz farkındayız. Herkesin farkında olması gerekiyor. Köyde işlerimizi tamamladıktan sonra tiyatro çalışıyoruz. Biz birilerine örnek oluyorsak ne mutlu bize." dedi.

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