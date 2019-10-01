MERSİN - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, gelecek yıl Mersin'de düzenlenecek Uluslararası 14. Turunçgil Kongresi'ne ilişkin, "Mersin'de yapacağımız kongre adeta 'Turunçgil Olimpiyatları' olarak tarihe geçecek. Bütün paydaşlarımızla hazırlığımız devam ediyor." dedi.

Kaçmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesinde düzenlenen "Limonda uygun ambalaj ve depolama yöntemleri" toplantısına katıldı.

Burada konuşan Kaçmaz, sektörün en büyük kongresi olan Uluslararası 14. Turunçgil Kongresi'ni, gelecek sene Mersin'de yapacaklarını anımsattı.

Kongre hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Kaçmaz, "Mersin'de yapacağımız kongre adeta 'Turunçgil Olimpiyatları' olarak tarihe geçecek. Bütün paydaşlarımızla hazırlığımız devam ediyor. Çukurova Üniversitemizde yine bilim kurulumuzu oluşturduk. Bir hafta sürecek olan bu kongrede dünyanın 60'a yakın ülkesinden 2 bin ila 2 bin 500 katılımcı bekliyoruz." diye konuştu.

Kongrenin, Türkiye ve Mersin'e olumlu yönde katkı yapacağını dile getiren Kaçmaz, sektör olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

Turunçgilde Türkiye'nin öncü durumda olduğuna dikkati çeken Kaçmaz, "Mersin turunçgilin özellikle de limonun başkenti konumunda. Bizde bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Erdemli'de, yılda 385 bin ton civarında limon üretiliyor"

Erdemli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mesut Yıldız da kentte limon üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

Yıldız, "İlçemizde, yılda 385 bin ton civarında limon üretiliyor. Yetiştirilen bu limonların tanıtımını, gen kaynaklarının korunması ve katma değerini arttırmak amacıyla müdürlüğümüzce çalışmalar yapılıyor. Yöremize ait olan Lamas Limonu'nun coğrafi işareti de müdürlüğümüzce alınmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından, limonda uygun ambalaj ve depolama yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.