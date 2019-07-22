İSTANBUL (AA) - Ülker, "Sıfır Kayıp" hedefiyle geçen yıl 16,5 milyon lira tasarruf etti.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker, 2018 yılına ait ilerlemeleri açıkladığı 4. Sürdürülebilirlik Raporu'nu (2018 Sürdürülebilirlik Raporu) yayımladı.

Operasyonel mükemmellik çalışmalarıyla hem maddi kayıpla mücadele eden hem de süreçlerini sürekli yalınlaştırarak çalışanlarının ve tedarikçilerinin daha az kaynakla katma değerli işler üretmesini sağlayan Ülker'de 2018'de 16,5 milyon TL tasarruf gerçekleştirildi. 2019 yılında da 10 milyon TL’lik tasarruf öngörülen iyileştirme çalışmaları da sıfır kayıp hedefi doğrultusunda ilerliyor.

2018 yılında atıklarının yüzde 90'ını geri dönüştüren şirket, 2014'e göre birim üretim başına su kullanımını yüzde 30 azaltarak şimdiden 2024 hedefine ulaştı. Bu rakam, 3 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer.



İyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla kullandığı enerji miktarını azaltmayı hedefleyen Ülker, bu doğrultuda geçen yıl 9 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşit toplam 14,2 bin MWh enerji tasarrufu sağladı. Bu aynı zamanda 2,4 milyon TL maddi tasarruf anlamına geliyor.







- "İsrafsız şirket prensibiyle hareket ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker-Türkiye, Orta Asya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan, şirketi ileriye taşırken, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz ilk günden bu yana israfsız şirket prensibiyle hareket ediyor, sürdürülebilirlik alanında da lider bir şirket olmak için çalışıyoruz. Kuruluşumuzun 80. yılına denk gelen 2024 için belirlediğimiz çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk, liderlik alanlarını kapsayan sürdürülebilirlik hedeflerimize adım adım yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Finansal açıdan 2018 yılında da başarılı performansımızı sürdürerek 554 bin ton satış hacmine, 5,9 milyar TL ciroya ve 779 milyon TL esas faaliyet karına ulaştık.

Değer zincirimizin vazgeçilmez halkalarının tamamına dokunarak topraktan çiftçiye, çalışanlardan müşterilere uzanan yelpazede tüm paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek bizim için önemli. Sektörel ve uluslararası girişimlerde farklı paydaş gruplarıyla beraber çalışıyor, birlikte ve sistemli çalışmanın öneminin farkındayız. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak şirket ve tüm çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin katkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz."





- Gebze fabrikasına Yeşil Bina Sertifikası





Mete Buyurgan, karbon salım artışı olmadan büyüme stratejisini açıklayan Türkiye'deki ilk şirket olarak belirlenen hedefle uyumlu şekilde 2014 yılından beri büyürken, toplam salımların aynı seviyede tutulduğunu, Gebze fabrikasında gerçekleştirilen sürdürülebilirlik uygulamalarıyla da Türkiye'de kendi sektöründe "Yeşil Bina Sertifikası (BREEAM)" kazanan ilk gıda üreticisi olduklarını bildirdi.



Doğal kaynakları korumanın yanı sıra sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında mahsul alımında yerli üreticileri tercih ederek Türk çiftçisinin daha verimli üretim yapmasını desteklemeye çalıştıklarını belirten Buyurgan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yıllardır buğday ihtiyacımızın yüzde 80’ini yerli üreticimizden tedarik ediyoruz. Buğday alımımızla çiftçiler, nakliye, tahmil tahliye ve depolama işçileri, kooperatif ve dernekler olmak üzere 500 binden fazla aileye katkı sağlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım araştırma enstitüleriyle buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Buğday, hem ülkemiz hem de bizim için önemli bir ham madde. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'yle bisküvilik ideal buğday üretimi için ıslah çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar sonunda 'Ali Ağa' adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı bir buğday türü geliştirdik ve yaygınlaşması için çalışıyoruz.

Yıllık 4 bin ton yulaf ihtiyacımızın tamamını çiftçilerimizle yaptığımız sözleşmeli ekimden karşılıyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün 'Kahraman' isimli yulaf çeşidini geliştirme projesine destek olduk. Tarım alanlarında üretkenliğin ve biyoçeşitliliğin korunması için uluslararası bir vakıf ile birlikte Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi'ni gerçekleştirdik."