"Ülkemiz büyümeye, gelişmeye devam edecek"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: - "Ülkemiz büyümeye, gelişmeye devam edecek. Türkiye'ye inanıyoruz. Teknolojiye 2018'de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz" - Akbank Strateji,

"Ülkemiz büyümeye, gelişmeye devam edecek"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Ülkemiz büyümeye, gelişmeye devam edecek. Türkiye'ye inanıyoruz. Teknolojiye 2018'de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz." dedi.

Akbank tarafından, müşterilere geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlatılan "Yeni Nesil Akbank" programı kapsamında, yenilenen mobil uygulamaya yönelik İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, yenilenen Akbank Mobil, akıllı bankacılık sistemleri kullanarak sade ve kolay süreçlerle müşterilerine bütünsel ve yeni bir mobil bankacılık deneyimi sunuyor.


- "Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojinin tüm sektörlerde çok büyük bir değişim fırsatı oluşturduğunu ve müşteri ihtiyaçlarının ve kullanım alışkanlıklarının da hızlı bir dönüşümden geçtiğini dile getirdi.

Bankanın da bu anlamda önemli yatırımlar yaptığına dikkati çeken Binbaşgil, "Biz de teknoloji ve insan kaynağımıza önemli yatırımlar yapıyor, geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz. 'Yeni Nesil Akbank' programı kapsamında şubelerimiz ile başlattığımız dönüşüm bugün müşterilerimizle temas ettiğimiz tüm noktalara yayılıyor." diye konuştu.

Dönüşümü, sadece şubeler ya da mobil bankacılık değil bankanın bütününü kapsayan bütünsel bir bakışla ele aldıklarını dile getiren Binbaşgil, "Çağrı Merkezi ve ATM’lerimizde de aynı dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Diyalog Bankacılığı, Chatbot gibi teknolojilere yatırımımız da devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda, bu bütünsel bakış sayesinde Euromoney tarafından 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' seçildik. Sektöre getirdiği yenilikler, sağlam finansalları, teknolojik alt yapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Akbank, artık sınırlarını aşan global bir marka." dedi.


- "Yatırım yapmaya aralıksız devam edeceğiz"

Binbaşgil, sadece iş birlikleri ve hayata geçirdikleri projelerle değil bankada gerçekleştirdikleri kültürel dönüşümle de rekabet avantajı oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tasarım alanında önemli adımlar atarak banka içinde bu kültürü oluşturduk ve günlük çalışma disiplinimizin bir parçası haline getirdik. Banka içinde kurduğumuz tasarım stüdyosu ile tasarladığımız deneyimleri çok hızlı bir şekilde test edebiliyor, sonuçlara göre anlık değiştirebiliyor ve müşterilerimize daha hızlı ulaştırabiliyoruz. Tasarım stüdyomuz sayesinde tüm kanallarımızda hem müşterilerimize hem de çalışma arkadaşlarımıza aynı kalitede deneyim yaşatıyoruz.

Yenilikçi yapımız ile geçtiğimiz günlerde yine bir ilke imza attık. Türkiye’nin ilk banka iştiraki olan e-para şirketimiz AkÖde’nin ürünü Tosla, gençlerimize yönelik heyecan verici, yenilikçi bir uygulama. Günlük bankacılık işlemlerinin hızlı ve eğlenceli bir şekilde, sosyalleşerek yapılmasına olanak sağlayan Tosla’ya özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Önümüzdeki dönemde yepyeni sürpriz özellikler ile onların da finansal hizmetlerle olan ilişkilerini yeniden tanımlamaya devam edeceğiz."

Türkiye ekonomisinin de büyüme devam edeceğini dile getiren Binbaşgil, "Ülkemiz büyümeye, gelişmeye devam edecek. Türkiye'ye inanıyoruz. Teknolojiye 2018'de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Bankacılığa yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle tasarım ve müşteri deneyimi konularında sadece bankacılık sektörüne değil, tüm sektörlere ilham vererek değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- "Müşterilerimize bütünsel ve tutarlı bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz"

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de Akbank olarak deneyim tasarımının arkasına yerleştirdikleri akıl ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduklarını söyledi.

"Dünyanın En İyi Dijital Bankası" olarak bugüne kadar sektörde birçok ilke imza attıklarını ifade eden Yüce, "Artık müşterileri ile deneyimsel bağ kurabilen markalar hayatta kalabilecek. Biz de müşterilerimizin günlük hayatlarında yer alıp, hayatlarının bir parçası olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin servislerimizi deneyimlemekten keyif aldıkları, onlarla kurduğumuz temas anlarında bütünsel ve tutarlı olduğumuz bir deneyimi amaçlıyoruz. Müşterilerimize kendilerini özel hissettirdiğimiz, kişiselleştirmenin öne çıktığı bir deneyim." şeklinde konuştu.


- "Kişiye özel bir bankacılık deneyimi sunabilir hale geldik"


Yaptıkları geliştirmelerle müşterilerin çoklu kanal kullanımının önemli ölçüde arttığını anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Örneğin, bugün ihtiyaç kredilerimizin yüzde 70’ini şube dışı kanallardan kullandırıyoruz. Kredi kartı satışlarımızın da yarısından fazlasını yine şube dışı kanallar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hep bir adım sonrasını düşünüyoruz ve vizyonumuzu geleceğin bankasını yaratmak üzerine kurguluyoruz. Akbank Mobil uygulamamızı da bu vizyon ve strateji doğrultusunda baştan sona tümüyle yeniledik. Biz bir vaatte bulunuyoruz. Müşterilerimize bankacılıkla olan bağlarını yeniden tanımlayabilecekleri bir dünya vaadi. Kusursuz süreç detaylarını, iyi tasarlanmış akışları, göz yormayan basit ama şık ve modern tasarımı müşterilerimizin zevkine ve deneyimine sunuyoruz. Finansal hizmetlerin karmaşıklığını sahne arkasındaki sofistikasyonun aksine, sahnede son derece yalın bir şekilde sunarak onların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz."

Yüce ayrıca yenilenen Akbank Mobil'in tasarımı için dünyaca tanınan bir tasarım ajansı ile birlikte banka ekibinin her detay üzerinde titizlikle çalıştığını ve yeni Akbank Mobil’in her ekranının, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlandığını ifade ederek, "Müşterilerimiz için kolaylaştırdığımız deneyimi, akılla destekledik. Makine öğrenme teknolojisi ile desteklenen akıllı altyapımız ile kişiye özel bir bankacılık deneyimi sunabilir hale geldik." dedi.


- "Müşteriler Akbank Mobil’e giriş yaptıklarında yepyeni bir iletişim alanı görecek"


Müşterilerin Akbank Mobil’e giriş yaptıklarında artık yepyeni bir iletişim alanı göreceklerini dile getiren Yüce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu alanda müşterilerimiz için finansal hayatlarına dair akıllı ipuçları üretiyoruz. Aylık, haftalık nakit akış özetleri, ücret iade bilgileri, nakit akışı öngörüsü ve kredi kartı harcama analizleri ile müşterilerimize günlük hayatlarında araştırmak için vakit harcayacakları sonuçları akıllı ipuçları olarak sunuyoruz. Büyük veri, onu işleyip anlam üretince gerçek ifadesini buluyor. İşte Akbank Mobil’deki bu kişiye özgü yeni alanda müşterilerimize, kendi büyük verilerini anlamlı bir şekilde sunuyoruz. Yeni Akbank Mobil ile müşterilerimiz için kişiye özel teklif ve çözümler sunabiliyoruz. Tüm bunlar, Akbank Mobil'in yeni yolculuğunun ilk adımı. Önümüzdeki dönemde de yepyeni özellikler ve daha da iyileştireceğimiz müşteri deneyimi ile tüm dünyada örnek gösterilen bir mobil uygulama olmaya devam edeceğiz."



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