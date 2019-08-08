Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya memnuniyetle davet etmek istiyorum. Ukrayna'da rahat çalışabilmeniz için şahsım adına size garanti verebilirim. Birlikte büyüyelim." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi, iyi komşu, samimi dost ve önemli stratejik ortak olarak niteleyen Zelenskiy, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda değişmeyen destekleriniz için huzurunuzda size teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ekonomi ve ticaret alanındaki reformlarla, Ukrayna'yı yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirten Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya memnuniyetle davet etmek istiyorum. Ukrayna'da rahat çalışabilmeniz için şahsım adına size garanti verebilirim. Birlikte büyüyelim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'la görüşmelerinde Donbas'taki savaş, Kırım meselesi gibi konuları ele aldıklarını söyleyen Zelenskiy, "Rusya tarafından yapılan Kırım işgali dahil olmak üzere her şeyde olduğu gibi bu durumu gündeme getirme cesaretine sahip olduğunuz için müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, uluslararası ortaklarıyla Donbas'ta barışın özellikle diplomatik yollarla tesis edilmesi için elinden geleni yaptığını kaydeden Zelenzskiy, "Kırım Ukrayna'dır. Rusya'nın uluslararası hukuka saygı duymasını sağlayacak, bölgeye barış ve istikrarın dönmesini sağlayacak, aynı zamanda Kırım Tatar halkının hak ve özgürlüklerini koruyacak, Kremlin'in siyasi tutuklularını serbest bırakacak ortak bir yol bulacağımıza eminim." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye'nin ortak çabaları sayesinde Karadeniz ve Kırım'daki durumu olumlu yönde değiştirebileceklerine işaret etti.

Ekonomik ilişkiler

Ukrayna'nın doğusunda başlatmayı düşündükleri altyapı projelerine Türkiye'den yoğun katılım beklediklerini kaydeden Zelenskiy, yıl sonuna doğru Donbas'ın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemeyi planladıkları uluslararası foruma Türkiye'yi de davet etti.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki çalışmaların yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti belirterek, yıl sonuna kadar Kiev'de Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin olağan 8. toplantısını gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Vladimir Zelenskiy, "2018'de iki ülke arasında var olan ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştı. Bu rakam, kesinlikle iki ülkenin sahip olduğu potansiyelin karşılığı değildir. Bu potansiyelin açığa çıkmasını sağlayacak hususlar arasında ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve ikili ticaretin kolaylaştırılması gibi unsurlar yer alıyor." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolar olarak belirlediklerini anımsatan Zelenskiy, serbest ticaret anlaşmasının da bu hedefe hizmet edeceğini söyledi.

Zelenskiy, Erdoğan ile yol, havalimanı, savunma, enerji ve turizm alanındaki iş birliği potansiyellerini de masaya yatırdıklarına vurgu yaparak ileriki yıllarda Ukrayna'nın ekonomi alanında önemli adımlar atacağını dile getirdi.

"Birbirimize destek çıkmamız, yardımcı olmamız lazım"

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından kendisini tebrik eden ilk isimler arasında yer aldığını belirtti.

Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde, Karadeniz Bölgesi'ndeki güvenlik ve deniz taşımacılığı konularına değindiklerini söyleyen Zelenskiy, "Denizcilerin, siyasi tutukluların ve Kırım'da tutuklanan Ukraynalıların serbest bırakılması bizim önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, diğer toplumların da bu meseleyi unutmaması gerektiğinin altını çizerek, "Söz konusu mesele savaşın bitmesinin bir parçasıdır. Birbirimize destek çıkmamız, yardımcı olmamız lazım." diye konuştu.

Bu savaş şartları altında kimilerinin cephede hayatını kaybettiğini, kimilerinin sadece maddi destek sağladığını, kimilerinin ise sosyal medya hesaplarından yazı paylaşarak desteklerini gösterdiğini söyleyen Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda elimde tuttuğum iki bilekliği, Rusya'da tutuklu bulunan iki denizcinin anne ve babasından almıştım. Bunlar benim için bir mesaj. Onlar kendi evlerine dönene kadar benim elimde kalacak ve ben anayasa güvencesiyle birçok sorumluluk üstleniyorum ama bazen insan hayatının ne kadar önemli olduğunu unuttuğumuz anda böyle bileklikler bana hayatın gerçeğini hatırlatıyor."

Öte yandan basın toplantısının başında Zelenskiy'nin talebi üzerine, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde hayatını kaybeden 4 asker için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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