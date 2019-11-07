TZOB Başkanı Bayraktar'tan "Ispanak" açıklaması

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Binlerce üreticimiz şu anda malını satamıyor. Ispanağın suçu yok. Ispanakta hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var ona dikkat etmemiz lazım" - "Olayın tarım ilaçlarından kimyasal maddelerden kaynaklanmadığı açık

TZOB Başkanı Bayraktar'tan "Ispanak" açıklaması
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ıspanaktan kaynaklandığı iddia edilen zehirlenme vakalarına ilişkin, "Binlerce üreticimiz şu anda malını satamıyor. Ispanağın suçu yok. Ispanakta hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var ona dikkat etmemiz lazım." dedi.

Bayraktar, muz, narenciye ve domates hasadı için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret eden Bayraktar, gazetecilere, ıspanaktan kaynaklandığı öne sürülen zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Olayın tamamen tarım işçilerinin bilinçsizliğinden kaynaklandığını aktaran Bayraktar, tarım işçilerinin yanlışlıkla otları ıspanak sanarak hasat ettiklerini belirtti.

Olayın nedeni ortaya konulmadan çiftçinin bilinçsizce tarım ilacı veya kimyasal madde kullandığı suçlamalarının kendilerini üzdüğünü aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizde 163 bin 910 dekar alanda 125 bin 174 ton ıspanak üretilmektedir. Bu kadar ıspanak ne olacak? Tam hasat zamanında sadece bir tarlada yaşanan olayda üreticilerimizin bir yıllık emeği boşa mı gidecek? Şu anda ıspanak tüketiminde ciddi bir gerilemenin olduğu görülmektedir. Ispanak gibi değerli bir üründen insanlarımız mahrum bırakılmamalıdır. Binlerce üreticimiz şu anda malını satamıyor. Ispanağın suçu yok. Ispanakta hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var ona dikkat etmemiz lazım. Yaşanan olay bizi çok üzdü. Durumun Ankara Beypazarı'nda 6 hektarlık bir tarlada ıspanak hasadı sırasında 100-150 metrekarelik alanda bulunan yabani otların yanlışlıkla ıspanağa karışmasından kaynaklandığı görülmüştür. Olayın tarım ilaçlarından kimyasal maddelerden kaynaklanmadığı açıktır."

- Muz üretiminde artış

Alanya'da bugün hasadı yapılan muzda son yıllarda üretimde artış olduğunu vurgulayan Bayraktar, 2010-2019 döneminde muz üretiminin 210 binden 589 bin tona çıktığını bildirdi.

Domates üretiminde Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada 3. sırada bulunulduğunu aktaran Bayraktar, "Tüketiminin iki katı üretimin yapıldığı narenciye, yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 45'ini oluşturuyor. Bu anlamda narenciye sektörü bizler için önemli" dedi.

Bayraktar, açıklamanın ardından ilçedeki muz ve domates seralarına giderek hasat çalışmalarını izledi.

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