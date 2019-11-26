Twitter hesapları Türkiye Vodafone Vakfı ile çocuklara kitap olacak

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında çocukların eğitimine destek olmak üzere #HesabımKitapOlsun etiketiyle kitap bağışı kampanyası başlattı - Türkiye'de bir ilk olan kampanya kapsam

Twitter hesapları Türkiye Vodafone Vakfı ile çocuklara kitap olacak
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Twitter'da #BuMamaBenden etiketiyle sokak hayvanlarına yönelik bir kampanya düzenleyen Türkiye Vodafone Vakfı, şimdi de çocukların eğitimine destek olmak için yine Twitter üzerinden #HesabımKitapOlsun etiketiyle kitap bağışı kampanyası düzenliyor.

Türkiye'de bir ilk olan kampanya kapsamında, #HesabımKitapOlsun etiketiyle tweet atarak hesabını bağışlayan bir kullanıcının Twitter hesabındaki toplam kelime sayısına en yakın sayıda kelimeye sahip kitap, kullanıcı adına bir okula bağışlanacak. Kullanıcılar adına bağışlanacak kitaplar, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamındaki okullar arasından seçilecek okullara ulaştırılacak. Hesabını bağışlayan kullanıcılara kişiye özel bir dijital sertifika iletilecek.


- "Çocukları mutlu etmenin en değerli yolunun kitaplar olduğuna inanıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, daha iyi bir gelecek için çocukların eğitimine destek olmaları gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Süel, Habitat Derneği ile yaptıkları iş birliği kapsamında "Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Projemizle son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaştık. Geçen yıl proje katılımcısı çocuklarımızın geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerinin Türkiye genelinde kurulumunu gerçekleştirmiş ve #BuMamaBenden etiketiyle düzenlediğimiz Twitter kampanyasıyla herkesin sokak hayvanlarına mama vermesini sağlamıştık. Bu yıl da yine bir Twitter kampanyası düzenleyerek herkesi okullara kitap göndermek üzere Twitter hesaplarını bağışlamaya davet ediyoruz. #HesabımKitapOlsun etiketiyle tweet atarak hesabını bağışlayan kullanıcıların Twitter hesaplarındaki kelime sayısına en yakın sayıda kelimeye sahip kitabı onlar adına okullara bağışlıyoruz. Çocukları mutlu etmenin en değerli yolunun kitaplar olduğuna inanıyoruz. #HesabımKitapOlsun kampanyamızla, çocuklarımızın mutluluğuna ortak, geleceklerine destek olmayı hedefliyoruz."

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