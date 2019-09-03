ANTALYA - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yürüme ve konuşma engelli Miraç Eriş'in doğum gününü evini ziyaret ederek kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, ziyaretlerinden birini, kromozom fazlalığı nedeniyle yürüme ve konuşma engeli olan 16 yaşındaki Miraç Eriş'in evine gerçekleştirdi.

Fabrikalar mahallesinde oturan Erkan ve Fatma Eriş çiftinin çocukları Miraç'ın doğum günü olduğunu öğrenen Tütüncü, ziyaretine doğum günü pastasıyla gitti.

Tütüncü, doğum günü hediyesi olarak da Miraç'a Antalyaspor'un 50 yıl önceki takım formasını verdi.

Doğum günü pastasının mumlarını da Miraç ile birlikte üfleyen Tütüncü, aileyle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.



