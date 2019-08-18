ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, sosyal medya hesaplarından kendisini çay içmeye davet eden ilçe sakinlerinin evlerine konuk oluyor. Talepleri yerinde dinleyerek, çözüm noktasında da çalışmalar yapan Tütüncü, ev ziyaretlerinde güzel sohbet ortamları oluştuğunu ifade etti.

Gönülleri kazanarak hizmet yaptıklarını aktaran Tütüncü, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Büyük projeler yapmayı bütün başkanlar bilir. Ancak daha önemlisi yönetilen şehirdeki insanlarla bir aile hukukunu geliştirebilmek ve gönül köprüleri kurabilmektir. Biz gönül kapılarını çalmaya, daha çok gönül köprüleri kurmaya ve daha güzel bir Kepez için çalışmaya devam edeceğiz."