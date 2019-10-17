İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve Avrupa Birliği (AB) siyasi yetkililerine mektup ilettiklerini belirterek, mektupta Türkiye'nin terör ile mücadele hedefini, Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladıklarını bildirdi.

TÜSİAD tarafından ABD ve AB siyasi yetkililerine Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gönderilen mektuplara yönelik bilgi veren Kaslowski, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ileterek, terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık."