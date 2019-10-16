MUĞLA - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Temsil Kurulu seçimlerinde, mevcut başkan Yüksel Aslan yeniden seçildi.

Bodrum TÜRSAB Kültür Merkezindeki seçime, 165 üyeden 119'u katıldı.

Bir oyun geçersiz sayıldığı seçimde, mevcut başkan Yüksel Aslan'ın listesi 87 oy alırken diğer aday Ahmet Güleç 31 oyda kaldı.

Aslan, Bodrum turizminin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini, üyelerin haklarının korunmasındaki mücadelelerini de sürdüreceklerini söyledi.