"Türküyem" müzikali Antalya'ya üç temsille veda edecek

ANTALYA - Türkülerin ve klasik müziğin bir arada sunulduğu "Türküyem" müzikali, Antalya'da bu sezon gerçekleştirilecek üç temsille sanatseverlere veda edecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin zengin değerlerinden beslenen ve tüm coğrafyayı kendi yolculuğunda keşfederek bugüne kadar gelen türkülerin, klasik batı müziği sesleriyle birleştirilerek başarılı şekilde yorumlandığı "Türküyem", sezonun ilgiyle izlenen farklı eserlerinden biri olarak ön plana çıktı.

Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını, şef Ömer Yöndem yönetiyor. Renkli ve eğlenceli görüntülerin yanı sıra zengin yorumuyla da izleyicinin beğenisini toplayan eserin dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, koreografisi Nurdan Sinkil'e, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.



Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde türkülere Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek ve Arda Hasipoğlu danslarıyla eşlik ediyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek müzikalin gösterimleri 8,15 ve 22 Ekim'de gerçekleştirilecek.



