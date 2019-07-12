İSTANBUL (AA) - TürkTraktör'ün, otomotiv sektörünün "satış sonrası hizmetler" alanında duyduğu "yetişmiş teknik eleman" ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiği "Geleceğim Güvende" projesi ilk mezunlarını verdi.

TürkTraktör'ün açıklamasına göre, şirket, tarım ve otomotiv sektörüne yönelik, farklı alan ve konuları sahiplenen sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'nin istihdam seferberliği hareketini desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalarına bir yenisini ekleyen TürkTraktör'ün, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Geleceğim Güvende" projesine seçilen 92 mesleki ve teknik lise öğrencisi, kendilerine özel tasarlanan teorik ve iş başı eğitimlerinin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki TürkTraktör Yetkili Servisleri'nde stajlarını tamamladı.

Otomotiv sektöründe "satış sonrası hizmetler" alanında duyulan "yetişmiş teknik eleman" ihtiyacını karşılayacak olan projenin staj sonrası ilk dönem mezunları, şirketin yetkili servislerinde iş hayatına adımlarını attı.





- Projeye binden fazla öğrenci başvurdu





Otomotiv sektöründeki "nitelikli işgücü" ihtiyacına çözüm olma amacıyla gerçekleştirilen projeye dahil olmak için ilk etapta Türkiye'nin dört bir yanından binden fazla öğrenci başvuru yaptı.

TürkTraktör bölge servis sorumlusu, TürkTraktör servis yetkilisi, motorlu araçlar alan/bölüm şefi ve okul aile birliği temsilcisinin oluşturduğu komisyon tarafından değerlendirilen başvurular sonucunda, kriterlere uygun olarak seçilen öğrenciler projeye kabul edildi.

Öğrenciler Teknik Servis ve Ürün, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Endüstri 4.0, Kötü Alışkanlıklardan Korunma konularına ek olarak Davranışsal Eğitimler ve Müşteri Odaklı Servis Eğitimini kapsayan geniş bir eğitim programına katıldı.





- "Teknik eleman ihtiyacına katkı sağlamak istiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Geleceğim Güvende projesi ile güncel teknolojiye hakim, dijital dönüşüme ayak uyduran, teorik ve pratik anlamda teknik altyapıya sahip yeni nesil ustalar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Ülkemizin kalkınmasında kilit role sahip sanayi sektöründe istihdamı daha cazip hale getirmek ve sektörümüzün yetişmiş teknik elemana olan ihtiyacına katkı sağlamak hedefiyle projeyi hayata geçirdik. Okul ve özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu proje kapsamında, Case IH ve New Holland markalarımızın servisleri ile mesleki ve teknik eğitim okulları arasında iş birlikleri oluşturarak, işgücünün doğru iş yerlerine yerleştirilmelerini sağlayacak bir istihdam programının uygulanmasını gerçekleştirdik. Projemiz 48 şehirdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinin dahil olmasıyla 2017 Aralık'ta başladı." ifadelerini kullandı.

Özüner, program dahilinde öğrencilerin öncelikle kendileri için hazırlanan teorik ve iş başı eğitimlerine katıldığını kaydederek, ardından da servislerindeki stajlarına başladığını bildirdi.

Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından bugün 92 öğrencinin programı başarıyla tamamladığını aktaran Özüner, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan bu değerli projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, servislerimize, ailelere ve TürkTraktör bünyesinde projeyi yürüterek katılımcılara mentorluk yapan tüm ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürü bu programa başvurarak gelecekleri için sağlam bir adım atan öğrencilerimize sunuyorum. Şimdi onlar için iş hayatı başlıyor. Eminim ki, başarılı olacak ve TürkTraktör'ün odağına aldığı müşteri memnuniyetinin artarak sürdürülmesinde önemli roller üstlenecek."