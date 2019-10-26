TürkTraktör ihracatta vites yükseltti

TürkTraktör, 2019’un 9 ayında yurt dışı satış cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırmayı başardı - TürkTraktör’ün 2019’un 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla net karı yüzde 61 artarak 22 milyon TL’ye ve eylül sonu itibarıyla ise 9 ayl

TürkTraktör ihracatta vites yükseltti
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye traktör pazarının önde gelen şirketlerinden TürkTraktör, 2019’un 9 ayında yurt dışı satış cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırmayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 65. yılını kutlayan TürkTraktör, 2019 yılının 9 ayındaki performansı ile sektördeki kesintisiz liderliğini 13. yılına taşıyor.

TürkTraktör, Ocak-Eylül 2019 döneminde 6 bin 893 adet yurt içi traktör satışı ile pazar payını artırarak, yüzde 45’e ulaştı. TürkTraktör, New Holland ve Case IH markaları ile pazardaki lider konumunu korudu.

2018’i traktör ihracatında yurt dışı ciro rekoruyla tamamlayan TürkTraktör’ün başarı grafiği bu sene de yükseliyor.

Şirket, 2019 yılının 9 ayında yurt dışı satış adetlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak, toplam 11 bin 905 adede ulaştı. Bu sonuç ile Türkiye’nin toplam traktör ihracatının da yüzde 89’unu yine tek başına gerçekleştirmiş oldu.

TürkTraktör, 2019’un 9 ayında yurt dışı satış cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırmayı başardı.TürkTraktör yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunduğu traktörleriyle ise Ocak-Eylül 2019 döneminde toplam satışta 18 bin 798 adede ulaştı.

TürkTraktör, bu yılın 9 ayında 15 bin 695 adet traktör ve 9 bin 296 adet motor üretti. Açıklanan pazar verilerine göre şirketin 9 ayda üretimini yaptığı traktörler ile Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 76’sını tek başına karşıladı. TürkTraktör, 2019’un 9 ayını 2 milyar 723 milyon TL toplam ciro ile kapatırken, şirketin yurt dışı cirosu ise 1 milyar 664 milyon TL oldu.

TürkTraktör’ün 9 aylık dönemdeki brüt kârı 363 milyon TL, FAVÖK tutarı ise 245 milyon TL oldu. TürkTraktör’ün 2019’un 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla net karı yüzde 61 oranında artarak 22 milyon TL’ye ve eylül sonu itibarıyla ise 9 aylık karı 44 milyon TL’ye ulaştı.

Şirketin brüt kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 13,3 ve yüzde 9,0 olarak gerçekleşti. Çeyrek bazlı bakıldığında ise, 2019 yılının 3. çeyreğinde 2. çeyreğine kıyasla brüt kar ve FAVÖK rakamları sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 11 artış gösterdi.


- "Pazardaki kesintisiz liderliğimizi 13. yılına taşıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, TürkTraktör olarak, değişen ve zaman zaman zorlu şartlara rağmen ülke tarımını daha ileriye götürecek ve çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Bu yılın ilk 9 aylık döneminde ulaştığımız yüzde 45’lik pazar payı, sektördeki kesintisiz liderliğimizi 13. yılına taşıyacağımızı gösteriyor.

Her geçen yıl yurt dışı satış grafiğinde de çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz. Uluslararası pazarlara sunduğumuz traktörlerimizin adedi 2019’un ilk 9 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 11 bin 905 adede çıktı. Dünyada daha fazla sayıda çiftçinin Türkiye’deki fabrikalarımızda ürettiğimiz traktörleri kullanması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.”

Özüner, farklı alanlarda imza attıkları yeni çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

“2019 yılında da yine müşterilerimizin ihtiyacına yönelik yeni ürün ve hizmetlerle üçünü çeyreği bitirdik. Mart ayında çiftçilerimizin beğenisine sunduğumuz Türkiye’nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli üretim traktörleri New Holland ve Case IH markalarımızla pazarda yerlerini almıştı. Bunun ardından eylül ayında yine ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdik ve uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip olan ilk yerli üretim traktörlerimizi lanse ettik.

Yeni lansmanlarımızla, bir yandan çiftçilerimizi son teknolojiyle buluşturmayı hedeflerken aynı zamanda onların bu teknolojilere erişimini kolaylaştıracak imkanlar yaratıyor ve kampanyalar düzenliyoruz. Değişen ekonomik şartlar çerçevesinde, ihtiyaç sahibi olan çiftçilerimize TürkTraktör Finans hizmetimiz ile yüzde 0,87’den başlayan çok uygun oranlarla kredi imkânı sağladık. Pazara sunduğumuz tüm ürünlerimiz, hız kesmeden yatırım yapmaya devam ettiğimiz Ar-Ge çalışmalarımızın da bir sonucudur. Yerli üretim, ülke tarımını geliştirme, tarımda mekanizasyon ve teknoloji kullanımı ile verimliliği artırma yaklaşımımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASRIN UN PASTA PARTİ BUGÜN AÇILIYOR!
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"
FİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISI
GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 2019
Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin!''
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…
Isparta'da ​Okul Kantinlerinde Denetim
Isparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı
Isparta'da Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyor
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ
GÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALI
Minik Karamel yeni yuvasına kavuştu
Isparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacak
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı
Isparta PTT'den personelinden Valilik ziyareti
Isparta Belediye Başkanı muhtarlara buluştu
Isparta'da yetenek sınavı ile okullara öğrenci alımı yapılacak
Eğirdir Yöresel ürünleriyle YÖREX Fuarında yerini aldı 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019
Isparta'da narko operasyon! 45 kişi yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİGÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ25 Ekim 2019
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durumIsparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum21 Ekim 2019
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDIKARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI21 Ekim 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 201923 Ekim 2019
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 201921 Ekim 2019
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli olduTüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu20 Ekim 2019
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDAGÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA24 Ekim 2019
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam EdiyorMilas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor21 Ekim 2019
Çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandıÇeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandı22 Ekim 2019
Kentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenlemeKentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenleme20 Ekim 2019
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacakHer öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak21 Ekim 2019
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldıIsparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı23 Ekim 2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozdukDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk20 Ekim 2019
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…24 Ekim 2019
YÖK, 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararını bir yıl ertelediYÖK, 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararını bir yıl erteledi20 Ekim 2019
Isparta'da Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları konferansta anlatıldıIsparta'da Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları konferansta anlatıldı21 Ekim 2019
"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Isparta'da"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Isparta'da22 Ekim 2019
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek""Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"25 Ekim 2019
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARITÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI25 Ekim 2019