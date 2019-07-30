Türkiye'nin Maldivleri'nde gün batımı bir başka güzel

- Burdur'da beyaz kumsalı ve berrak suyunun ortaya çıkardığı güzellikle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen ve turistlerin ilgisi her geçen gün artan Salda Gölü, gün batımında da adeta görsel şölen sunuyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge M

Türkiye'nin Maldivleri'nde gün batımı bir başka güzel
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Isparta Düğün Salonları

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve berrak suyunun ortaya çıkardığı güzellikle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen ve bilinirliği her geçen gün artan Salda Gölü, gün batımında da ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Günün son ışıklarında Salda Gölü'nün bembeyaz kumsalı ve serin turkuaz suyunda yürüyenler, güneşin göle veda ederken suda ve kumsalda bıraktığı göz alıcı parıltılarını izlemenin keyfini yaşıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya gibi şehirlerden gelinlik ve damatlıklarıyla düğün albümü için fotoğraf çektirmeye gelen çiftler de gün batımında Salda Gölü'nde oluşan görsel şölende en özel günlerini ölümsüzleştiriyor.

Fotoğraf tutkunları da gölün beyaz adalar, tabiat parkı ve Kayadibi bölgelerinde en güzel anları kaydetmeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün son yıllarda turizm destinasyonları içinde öne çıktığını söyledi.

Gölde yeşili, maviyi ve beyazı bir arada görmenin mümkün olduğunu belirten Kamil, gölün doğal güzellikleriyle ilgi gördüğünü anlattı.

- "Gün batımı eşsiz bir manzara sunuyor"

Gölün gün batımında yeni evli çiftler ve doğa tutkunlarınca uğrak noktası haline geldiğini vurgulayan Rıza Kamil, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan, Ankara'dan, Denizli'den ve 1500 kilometre mesafeden dahi sadece gün batımında fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Salda Gölü'nün çevresini gezenler, akşama doğru gün batımını izleyerek günün yorgunluğunu atıyor. Salda Gölü, gün batımı eşsiz bir manzara sunuyor. Gün batımında doğanın bütün renklerini görme imkanı bulursunuz. Göle rengini veren turkuaz mavisi ve kumsalı sizi gün batımında da güzel bir hayal dünyasına götürür. Doğa sizlere o an her türlü güzel duyguyu yaşatmak için renklerin bütün tonlarını önünüze serer. Gün batımında gözleriniz kamaşabilir ve parıltılı bir dünyaya girdiğinizi fark edersiniz. Bu görüntülerle huzur bulursunuz. Güneş göle veda ederken, turkuaz suya, kumsala ve size yansıması harika görüntüler oluşturur."

Kamil, Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma Bölgesi kararıyla korunduğunu da hatırlattı.

- Gelin ve damatların vazgeçilmezi

Salda Gölü'ne gün batımında damatlığıyla gelen Sefa Saylık da Afyonkarahisar'dan gün batımını izlemek ve düğün fotoğrafı çektirmek için buraya geldiklerini söyledi.

Daha önce de Salda Gölü'ne geldiğini aktaran Saylık, "Bu kez de eşimle en mutlu günümüzde düğünden önceki hatıralarımızın Salda Gölü'nde olmasını istedik. Gün batımında Salda Gölü'nün kıyısında yürümek ve bu anların fotoğrafları çok güzel." dedi.

Gelin Elif Tetik Saylık da "Türkiye'nin Maldivleri"nde, gün batımında düğün fotoğrafı çektirmenin muhteşem bir duygu olduğunu dile getirdi.

Düğün fotoğraflarının farklı olması için çoğu kişi gibi Salda Gölü'nü tercih ettiklerini anlatan Saylık, "Bugün de hava çok güzel, güneşli. Güneşin göl üzerinde süzülüşünü ve beyaz kumların parıltısını gözlemliyoruz. Gayet güzel bir deneyim, bu vakitte burada olmak çok hoş." ifadelerini kullandı.

- "Muhteşem bir yer, anlatılmaz, yaşanır"

Almanya'da yaşayan Yasemin Ongun da Salda'ya 2'inci kez geldiğini, burayı çok beğendiğini belirterek, "Maldivler'i Türkiye'de yaşıyoruz. Herkese tavsiye ederim, mutlaka gelip görsünler. Gün batımına da kalıp izleyeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Nezaket Gümüştekin de Salda Gölü'nün güzelliğini kız kardeşinden duyduğunu ve çok beğendiğini söyledi.

Ziyaretçi Nezahat Cansever ise Salda Gölü'ne uzun zamandır gelmek istediğini vurgulayarak, "Muhteşem bir güzelliği var, ilk geldiğinizde yukarıdan göle bakmaya doyamıyorsunuz. Herkese Salda Gölü'nü gelip görmesini tavsiye ederim. Muhteşem bir yer, anlatılmaz, yaşanır." dedi.

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