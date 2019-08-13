"Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram tatili yoğunluğu

- Burdur'da beyaz kumsalı, berrak suyu ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen Salda Gölü'nde Kurban Bayramı dolayısıyla tatilciler yoğunluk oluşturdu - Tatilci Karya Gülerer: - "Ülkemizde böyle bir yerin olması çok güzel. Buranın dah

"Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram tatili yoğunluğu
18 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar, koruma önlemleri ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra tanıtım çalışmalarıyla bilinirliği artan ve yıl başından bu yana 600 bini aşan ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, bayram tatilinde de birçok kişinin vazgeçilmez rotaları arasında yer aldı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerden günübirlik doğa harikası gölü görmeye gelenler, yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, 40 dereceyi bulan sıcak havada zaman zaman göle girerek serinlemeye çalıştı.

İzmir'den gelen Karya Gülerer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölü ve kumsalını çok beğendiğini söyledi.

Bayram nedeniyle bölgenin kalabalık olduğunu belirten Gülerer, "Kalabalık, ancak yeterince güzel ve temiz. Ülkemizde böyle bir yerin olması çok güzel. Buranın daha fazla bilinmesi ve dünyaya tanıtılması gerekiyor. Mavinin birçok tonunu burada görebiliyoruz." dedi.

İstanbul'dan Gamze Ataç ise Salda Gölü'nün rengini ve kumsalını çok beğendiğini dile getirdi.

Doğallığı bozulmamış gölün tabanındaki kilin sağlık açısından faydalı olduğunun söylendiğini aktaran Ataç, "Kesinlikle insanlara gelmelerini tavsiye ediyorum, doğa harikası bir yer." diye konuştu.

İzmir'den gelen Ömer Seyman da internette gördüğü Salda Gölü'nün bu kadar güzel olabileceğini tahmin edemediğini belirterek, göle hayran kaldığını, bir daha geleceğini ifade etti.

- "Değerini bilmeliyiz"

Salda'yı görmek için İstanbul'dan arkadaşıyla gelen Elif Işıldak, gölün muazzam olduğunu söyledi.

Işıldak, "Harika, beklediğimizin çok çok üstünde güzellikte bir yer. Salda Gölü'nün değerini bilmeliyiz, böyle bir güzelliği kaybetmemeliyiz. Bence herkesin gelip burayı görmesi ama çevreyi temiz tutmaya dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da yaşayan İsmail ve Fetan Çağdaş çifti de bayram tatilini Türkiye'nin doğal güzelliklerini gezerek değerlendirdiklerini, özellikle Salda Gölü'ne hayran kaldıklarını kaydetti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklama
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Kurban Bayramı Mesajı
Kredi talebi rekor seviyeye çıktı
Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi
ISPARTA'DA ORGANİK KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta'da iş yeri yangını
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir
Bakan Kurum'un Isparta Belediyesi ziyareti
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı
Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladıDenizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı08 Ağustos 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilirDeprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir08 Ağustos 2019
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 201909 Ağustos 2019
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak""Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"07 Ağustos 2019
Isparta'da iş yeri yangınıIsparta'da iş yeri yangını08 Ağustos 2019
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandıBelediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılarIsparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar09 Ağustos 2019
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılarIsparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar08 Ağustos 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarıIsparta’da uyuşturucu operasyonları09 Ağustos 2019
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!08 Ağustos 2019
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleriIsparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri07 Ağustos 2019
Bayram öncesi çifte indirim yolda...Bayram öncesi çifte indirim yolda...07 Ağustos 2019
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!06 Ağustos 2019
Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!06 Ağustos 2019
SEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARISEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARI07 Ağustos 2019
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatıIsparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı08 Ağustos 2019
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdiBakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi08 Ağustos 2019
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 201908 Ağustos 2019
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandıIsparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı08 Ağustos 2019
Isparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisiIsparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisi06 Ağustos 2019