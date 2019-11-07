ANTALYA - Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Türkiye'nin kozmetik ihracatının her geçen gün arttığını belirterek, "Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Rusya'ya ciddi anlamda ihracat yapılıyor." dedi.

Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kozmetik Kongresi" Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Portekiz, İtalya, Hindistan, İngiltere başta olmak üzere 10 ülkeden 150'si bilim insanı, 500 katılımcının yer aldığı kongrede, kozmetik alanındaki yenilikler değerlendirilecek, 27 sözlü sunum yapılacak.

Dernek Başkanı Kahrıman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de kozmetik alanında Sağlık Bakanlığına kayıtlı 6 bin civarındaki üreticinin, 3 bin 500'ünün üretim yerine sahip olduğunu söyledi.

Bilimsel gelişmelerden üreticileri bilgilendirmek amacıyla kongreyi düzenlediklerini aktaran Kahrıman, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 4 milyar dolarlık kozmetik pazarı var, iyi bir pazar. Son yıllarda yüzde 7 oranında artışla devam ediyor. İyi tesislere ve yetişmiş iş gücüne sahibiz. Türkiye'nin kozmetik ihracatı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Rusya'ya ciddi anlamda ihracat yapılıyor. Bu ihracatın büyük kısmını 'renkli kozmetik' dediğimiz dekoratif kozmetikler oluşturuyor. Saç ve cilt bakım ürünlerinde de hacim oluşturulmuş durumda. Önemli bir fırsat. Türkiye'deki üreticiler dünyadaki temsilcileri buraya çağırıyor. Dünyadaki zincir mağazalara, uluslararası markalara özel üretim yapabilecek tesislerimiz var. Avrupa'daki birçok zincir mağazanın ürünleri Türkiye'de üretiliyor. Türkiye çok önemli kozmetik platformuna dönüşmek üzere."

- "Türkiye üretim merkezi olacak"

Kahrıman, Türkiye'nin jeopolitik durumunun yurt dışından yatırımcıları cezbettiğine işaret ederek, "Lavanta, gül, ölmez otu son zamanlarda oldukça revaçta. Ürünler artık çok kısa sürede son tüketiciye ulaşıyor. Bu da kozmetik ürünlerin fiyatlarında ciddi bir düşüşe neden oldu. Bu düşüş Türkiye'de kozmetik tüketimini artırdı. Ürün sayılarında da artış var. Türkiye önümüzdeki zamanlarda Orta Doğu ve Avrupa'nın üretim merkezi olacak." diye konuştu.

Kongre Başkanı Fuat Arslan da programda, bildiri sunumu ve panellerin yanı sıra Ar-Ge ürünlerinin sergileneceğini vurguladı.

Tema olarak minimalizmi belirlediklerine değinen Arslan, "Dünyada çok konuşulan bir konu. Paketleme, regülasyonlar, kullanıcı alışkanlıkları, birçok yönüyle bu kavramı ele almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongre, üç gün sürecek.



