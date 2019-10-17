ANTALYA - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Uluslararası bir kısım çevrelerin, gerek batı gerekse Amerika'nın yaptığı açıklamalar bizim için vız gelir tırıs gider. Türkiye'nin güvenliği her şeyin üstündedir." dedi.

Arslan, konfederasyona bağlı Öz İplik-İş Sendikasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğunun desteği ile yürüttüğü "Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi"nin Antalya Belek'teki bir otelde düzenlenen eğitim toplantısına katıldı.

Burada konuşan Arslan, kadının hak arayış mücadelesinin en gelişmiş demokratik ülkelerde dahi görüldüğüne dikkati çekti.

Büyük zorluklarla işe girmiş, hayatını ve nafakasını kazanmak için bin bir zorluğa göğüs gererek çalışan emekçi kadınlara yönelik çalışma başlattıklarını belirten Arslan, "Kadınlarla ilgili tartışmalar bizim gündemimizde değil. Sendika olarak üyelerimiz bizden sorunların çözümünü istiyor. Şiddet ve mobbing gören, cinsel saldırıya uğramış, ayrımcılık görmüş, aşağılanmış, dışlanmış bizim üyemiz olan kadınlara çare olmak istiyoruz. Bu kadınların felsefi tartışmalarla geçirecek zamanı yok. Onlar hayatta kalma mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Hak-İş'in 170 bin kadın üyesinin olduğu bilgisini veren Arslan, çalışan emekçi kadınların iş yeri ve çevresel etkenlerden kaynaklanan sorunlarını çözmek için kadın komitesi kurduklarını ifade etti.

- "Sorun kadına bakış açısından kaynaklanıyor"

Arslan, kadına yönelik şiddetin eğitimle çözülebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cinayete kurban giden, baskılara maruz kalan kadınların zaten söyleyecek sözleri var. Bizim bu şiddeti uygulayan erkeklere yönelik eğitimler yapmamız gerekiyor. Sorun kadınlardan kaynaklı değil, kadına bakış açısından kaynaklanıyor. Kadın olduğu için şiddete maruz kalan, cinayete kurban giden insanların buradan nasıl çıkacakları kanunla yapılamıyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek için pek çok düzenleme yapıyoruz. Yargı kararları çok ağır ama bunlara rağmen cinayetleri önleyemiyoruz. Bu bir zihniyet sorunu. Zihniyet sorununu akşamdan sabaha çözemeyiz. Çocuk yaşta başlayacak eğitimlerle bu şiddete karşı bir çözüm bulmamız gerekir. Zihin dünyamızdaki kadının yerini değiştirmemiz gerekiyor."

- Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Arslan, harekatın amaçlarına ulaşarak kısa sürede tamamlanacağına inandığını aktardı.

Arslan, şöyle konuştu:

"Uluslararası bir kısım çevrelerin, gerek batı gerekse Amerika'nın yaptığı açıklamalar bizim için vız gelir tırıs gider. Türkiye'nin güvenliği her şeyin üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi güvenliğini sağlamak için kimseden icazet almaya mecbur değil, ihtiyacı da yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu bu operasyonu gerçekleştirmiştir. Biz, devletimizin bu operasyonunu destekliyoruz. Aynı zamanda Mehmetçiklerimize de başarılar diliyoruz."

Konuşmanın ardından Arslan ve bazı katılımcılar, harekata katılan Mehmetçiklere "asker selamı" gönderdi.

Toplantıya, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu Proje Koordinatörü Cecilia Bisgen Jansson, Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fulya Pınar Özcan, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın katıldı.

Proje kapsamında düzenlenen seminerin 18 Ekim'de sona ereceği bildirildi.



