Türkiye'nin genç yetenekleri iş hayatına Turkcell'le başlıyor

Turkcell'in bir kariyer koçluğu sistemi sunan GNÇYTNK programı kapsamında tüm aşamaları tamamlayan 152 aday Turkcell'de işe başladı - Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya: - "Bir yandan arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerine dünyanın en saygın e

Türkiye'nin genç yetenekleri iş hayatına Turkcell'le başlıyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'nin önde gelen üniversitelerden yeni mezun, nitelikli genç yetenekler Turkcell çatısı altında profesyonel hayata adım atıyor. Turkcell'in bir kariyer koçluğu sistemi sunan GNÇYTNK programı kapsamında tüm aşamaları tamamlayan 152 aday Turkcell'de işe başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, önde gelen üniversitelerden mezun gençlerin yoğun ilgi gösterdiği GNÇYTNK, herhangi bir işe alma sürecinin ötesinde, adaylara kariyer koçluğu sağlayan bir sistem işlevi görüyor.

GNÇYTNK programına dahil olan adaylar işe alım adımları boyunca kendilerini daha yakından tanıyor, hiç bilmedikleri yeteneklerini keşfediyor ve hayatta ne istedikleri konusunda daha geniş bir farkındalığa ulaştırılıyor. Adaylar istek ve hedeflerine daha uygun bir yol olarak gördükleri bu süreç içerisinde herhangi bir yükümlülük de taşımıyor. Kendisine iş teklifi yapıldığında kabul ederse Turkcell çalışanı olarak iş hayatına atılma şansını elde ediyor.


- Türkiye'ye toplumsal fayda sağlıyor


GNÇYTNK programına bu yıl da Türkiye'nin önde gelen üniversitelerden mezun 28 bin 500 genç başvurdu. Yaş ortalaması 24,5 olan adayların 5 bin 500'ü genel yetenek sınavını, 3 bini İngilizce yeterlilik sınavını, bin 250'si de video aşamasını geçti. Başvuran adaylardan bin 61'i insan kaynakları departmanı ile mülakatlara alındı.

Mülakatları başarıyla tamamlayan 554 aday finans, data, siber güvenlik ve altyapı alt birimlerine ayrılan kamplarda yetkinliklerini geliştirme fırsatı yakaladı. Bu kampların sonucunda 152 kişi, gençler tarafından her yıl en gözde şirketler arasında gösterilen Turkcell ailesine dahil oldu.

Turkcell'de uzun süredir uygulanan ve ilk iş günlerinde şirketi tanımada yardımcı olan beyaz gölge uygulaması da GNÇYTNK'ler için dijitalleştirildi. İlk iş gününe başlayan GNÇYTNK'ler, onlara destek olacak dijital beyaz gölge ile yan haklarından çalışma saatlerine, ekipmanlarını nereden alacaklarından Turkcell hakkındaki genel bilgilere kadar merak ettikleri tüm sorularının yanıtlarına BiP üzerinden ulaşabiliyorlar.

Turkcell'deki kariyer yolculukları sırasında GNÇYTNK programına dahil olan adayların kişisel, mesleki ve teknik yetkinliklerinin zenginleştirilmesine de devam ediliyor. GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler, Turkcell Akademi'nin yurt içinde ve yurt dışında seçkin eğitim kurumları ve Ericsson, Cisco, Nokia, HP gibi teknoloji şirketleriyle birlikte hazırladığı 2 modülden oluşan eğitim programına başladılar. Şirkete değer katan liderlerin deneyimlerinin paylaşıldığı ve Turkcell'in tanıtıldığı eğitim programı, müşteri odaklı inovasyon eğitimleri, atölye ve saha çalışmaları ile devam edecek.

Bu süreçle Turkcell teknoloji odaklı, dijital dönüşüme katkı sağlayacak yeni insan kaynağı ile buluşurken aynı zamanda da genç istihdamına katkıda bulunarak Türkiye'ye fayda sağlama misyonunu yerine getiriyor.

- "Gençlerle biz de gençleşiyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, GNÇYTNK Programı'nın yeni nesil işe alım süreçlerinin önemli bir ayağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz GNÇYTNK programıyla ülkemizin en yetenekli gençlerini istihdam ediyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak işe alım süreçlerimizi de dijitalleştirdik. Bu kapsamda GNÇYTNK olarak Turkcell'e başlayan arkadaşlarımızla da süreçleri dijital olarak yürüttük. Türkiye'nin en yetenekli mühendislerini, hukukçularını, finansçılarını takım arkadaşı olarak yanımızda görmekten çok mutluyuz.

Bu programla birlikte yalnızca Turkcell'e değil, Türkiye'nin insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Bir yandan bu arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerine dünyanın en saygın eğitim kurumları tarafından geliştirilen teknik programlarla destek olurken, bir yandan da iş hayatının dinamikleri, iş dünyasında liderlik gibi konularda da eğitimler sağlıyoruz. Turkcell'in dijital dönüşümünü "dijital doğanlar"ın istihdam edilmesi ve fikirlerinin dinlenmesiyle desteklemenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısı ile hem gençleşiyoruz hem de gençlerimiz Turkcell'de hayallerine kavuşuyorlar."

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