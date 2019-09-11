Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi açıldı

Ara bulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi TAM Çözüm Merkezi devreye alındı.

Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi açıldı
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Ara bulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (TAM) Çözüm Merkezi Kağıthane'de açıldı.

Yeni nesil paylaşımlı ofis ortamında ara bulucularla tarafları buluşturacak merkezde, ofis, sanal ofis ve toplantı salonu kiralama hizmetleriyle eğitim ve seminerler verilecek.

TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, TAM Çözüm Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Çağlayan Adliyesi'ne 2 kilometre mesafede, bin 600 metrekarelik alanda devreye aldıkları TAM Çözüm Merkezi'nin, ara buluculara konforlu, ekonomik ve güvenli görüşme odaları ile ofisler sunacağını, aynı zamanda değerleme, tahkim, tapu, eğitim-araştırma, müzayede gibi destek hizmetleri de vereceğini anlattı.

Sarıbay, Türkiye'de aileler ve ortaklar arasında mal paylaşımı ile ilgili çok sayıda sorun yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mirasın paylaşılamaması, boşanma sonrası malın mülkün paylaşılamaması, ortaklık sonrası paylaşım sorunları ve nihayetinde bankaların borçlunun borcundan dolayı malı paraya çevirme süreçlerinde ne kadar sıkıntıların yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bunların başında hırgür olan aile bireyleri, mirasçılar, 3-5 senenin sonunda düşman haline geliyor ve bu süreçte mal murdar oluyor. Para kazanılamıyor ya da boşanan aile bireyleri, birbirlerini son derece hırpalıyor ve sonuçta paylaşacak mal kalmıyor. Bankaların borçlunun borcunu ödememe sürecinde de benzeri sıkıntılar çıkıyor. Mal murdar oluyor.

Biz dedik ki '34 yıllık birikimimizle bu sorunun çözümüne ne katkı sağlayabiliriz?' Bir konu yanlış anlaşılmasın. Biz asla ara buluculuk yapmıyoruz. Biz ara buluculara ortam sağlıyoruz. Ara bulucu tarafları konuşturarak anlaşıldığında altına atılan imzalar ile bu, mahkemenin verdiği karar yerine geçiyor. Bu çok önemli bir şey... Biz de 'bu önemli çağdaş çözüme, bu kurumlara mekansal destek sağlayalım' dedik."

"Gayrimenkul, TURYAP tarafından açık artırma yoluyla satılacak"

Azmi Sarıbay, yasal sistem içinde, mal paylaşımının yargıda çok uzun yıllar karara bağlanamadığını belirterek, ara buluculuk çözümünün önemine işaret etti.

Sarıbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gördük ki bilirkişilik müessesesi çok zaman kaybettiriyor. Birinci bilirkişi raporu, ardından itiraz... Sonra 2. rapor ve itiraz... Derken 3. bilirkişi raporu... Aşağı yukarı 1,5 yıl kayboluyor. Biz diyoruz ki, '9 günde tamamlıyoruz bunu...' 9 gün içinde 3 tane nitelikli değerleme şirketine rapor hazırlatıyoruz. Yani 9 gün... Devlet düzeninde 1,5 yıl. Sonra diyoruz ki bu ara bulucu tarafları barıştırarak, anlaşmalarını sağladığımız zaman altına imza atılan o belge, Yargıtay sürecini de tamamlamış bir mahkeme hükmü yerine geçiyor. Böylece tarafları anlaşmaya vardırdıktan sonra hızlı bir şekilde diyoruz ki 'o gayrimenkul de TURYAP müzayede şirketi tarafından açık artırma yoluyla satılacak.'

TURYAP olarak 2001'den bu yana kendimizi çok geliştirdik. Hem online hem de salonda müzayedede oldukça iyi bir noktadayız. Herkes müzayedelerimizi cep telefonundan izleyebilecek hale geldi."

"Bir bakıyorsunuz ki paylaşılacak para kalmamış"

TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sarıbay, mevcut durumda yargı sürecine taşınarak satılan ihtilaflı bir gayrimenkulün, eder fiyatının yaklaşık yüzde 50'sine satıldığını bildirdi. Bu tutarın bir kısmının da tahsilat harcı, damga vergisi, tellaliye bedeli gibi çeşitli başlıklarla vergilere gittiğini anlatan Sarıbay, daha sonra avukatların bu paradan hizmet bedelleri tahsil etmesiyle mal sahiplerine çok küçük rakamların kaldığını söyledi.

Sarıbay, şunları kaydetti:

"Yargı süreci bittikten sonra bir bakıyorsunuz ki mal murdar olmuş, sahipsiz kalmış. Paylaşılacak para kalmamış, kırgınlar düşman olmuş. Borçlananlar, birbirlerinin her şeyini maalesef ortaya dökmüşler, rezil olmuşlar. Ortaklar birbirlerini yemişler, banka alacağını alamamış, borçlu borcunu ödeyememiş. Bu modelde süre 3 sene, 5 sene... Bizde 90 gün... Devlet yüzde 50'sine satıyor, bizde tüm yaptığımız müzayedelerde yüzde 40 artıyor. Yani 100'se bizde 140'a satılıyor. Bizde maliyet yüzde 3 sadece. Devlette yüzde 30-40... Bizde hızlı, gizli."

Sarıbay, TAM Çözüm Merkezi'nin ilkini İstanbul'da açtıklarını belirterek, yakında bunu Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

TAM Çözüm Merkezi İcra Kurulu Üyesi Pınar Massena da TAM Çözüm Merkezi'ni; bin 600 metrekare alanda, 16 toplantı salonu ve hazır ofis, 3 eğitim salonu, bir seminer salonu, 10 adet hazır ofis ile 70 kişilik açık alanlar olmak üzere toplam 300 kişiye hizmet verecek bir merkez olarak kurduklarını anlattı.

Ara buluculuk eğitimi de verilecek

Verilen bilgiye göre, alanda hizmet veren hukukçuların en büyük ihtiyacı olan toplantı odaları, eş zamanlı kullanıma uygun olarak tahsis edilecek.

TAM Çözüm Merkezi; ara bulucu olmak isteyenler için eğitimler de verecek. En az 5 yıllık kıdeme sahip hukukçular, aldıkları eğitimden sonra girdikleri sınavı başarıyla geçmeleri halinde ara bulucu olabilecek. Ayrıca, mevcut ara buluculara ihtisas seminerleri verilecek.

Ara bulucu olarak görev yapan hukukçuların ihtiyaçlarına göre tasarlanan ofislerde güvenlik, kayıt, sekretarya, ofis ve bilgi teknolojileri hizmetleri, karşılama, ikram, posta adresi, kurye/posta teslimi ve ulaştırılması, otopark, seminer, konferans gibi hizmetler de sunulacak.
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