"Türkiye'nin aşamayacağı engel, ulaşamayacağı hedef yoktur"

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ankara'da, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye kararlı bir şekilde yönetiliyor. Kendi hedeflerine ulaşması için önüne çıkarılan tehditlere, yapılan siyasi suikastlere, siyasi sabotajlara hiç aldırmadan yoluna devam ediyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan tek şey şudur, vatandaşlarımızın desteği. Bu destek devam ettiği müddetçe Türkiye'nin aşamayacağı engel, ulaşamayacağı hedef, kıramayacağı rekor yoktur." dedi.

Çelik, partisinin Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, demokrasi ve hukuk devletinin güçlenmesi, Türkiye’nin itibarının yükselmesinin önemine değindi.

Son seçimlerde Çukurova teşkilatının oyunu artırmasından dolayı herkesi tebrik eden Çelik, "Siyaset hayatı zorlukları ve krizleri çözmek için vardır. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe Türkiye'nin önüne çıkacak krizler ve meydan okumalar da büyüyecektir." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin pasif bir ülke olması halinde bu meydan okumalarla karşı karşıya kalmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün CHP Genel Başkanı çıkmış televizyonda şunu söylüyor, 'Türkiye'nin önünde dış politikada şu sıkıntılar var, içeride bu sıkıntılar'. Bütün bunları tek tek sayıyor. Sıkıntı niye olur? Kendi kabınıza sığmazsanız, kendi çeperinizi genişletmek isterseniz, kendi koyduğunuz hedefleri aşmak isterseniz, karşınıza birileri engeller çıkarır, tuzak kurar, çelmek takmak ister, yokuş yapar, duvar örer. Siz de bunları aşmaya çalıştığınız zaman tabii ki yorulacaksınız, terleyeceksiniz, akıl ve el emeği, göz nuru ortaya koyacaksınız.

Türkiye büyüdüğü için Türkiye kendisine dışarıdan çizilen birtakım siyasi ya da ekonomik sınırlara razı olmadığı için millet iradesinin çizdiği ve her zaman büyüttüğü sınırlara AK Parti vasıtasıyla ulaşmak üzere büyük bir kararlılık gösterdiği için bu engeller önümüze çıkacak. Bu duvarları örecekler, bu tuzakları kuracaklar ama hep beraber sizin verdiğiniz bu büyük destekle bunları bozmaya devam edeceğiz."

- "Önümüzde kesintisiz bir hizmet dönemi var"

Çelik, büyümeye, yürüdükleri yola sadakat göstermeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de inşallah kesintisiz şekilde bir hizmet dönemi var. Merkezi açıdan, yerel yönetimler açısından 4-5 yıllık büyük bir hizmet dönemi var. Biliyorsunuz biz normal zamanda da seçim zamanlarındakinden daha çok çalışan bir hareketiz, kadroyuz. O sebepten bu toplantıları ilk günkü coşku, aşk ve şevkle yapamaya devam ediyoruz."

Sorunları ve çözüm önerilerini konuşarak AK Parti'yi Adana'nın her tarafında kendi rekorlarını kırar hale getireceklerinin altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye kararlı bir şekilde yönetiliyor. Kendi hedeflerine ulaşması için önüne çıkarılan tehditlere, yapılan siyasi suikastlere, siyasi sabotajlara hiç aldırmadan yoluna devam ediyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan tek şey şudur, vatandaşlarımızın desteği. Bu destek devam ettiği müddetçe Türkiye'nin aşamayacağı engel, ulaşamayacağı hedef, kıramayacağı rekor yoktur."

- "Etrafımızdaki kaosa rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız"

Çelik, dünyanın istikrar döneminin dışında, yeni krizlerin ortaya çıkacağı bir döneme girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın yine bir kriz döneminden geçmekte olduğu bir devreye giriyoruz. Bütün bu dönemler içinde ne yapacağız? Biriciğimiz, göz bebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumak için daha çok akıl emeği üreteceğiz, daha çok kol emeği üreteceğiz, daha çok çalışacağız ve dayanışma göstereceğiz ve bütün etrafımızdaki kaosa rağmen, istikrarsızlıklara rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Bunu hep beraber yapacağız."

Türkiye'nin, etrafındaki gelişmeleri ve dünyadaki krizleri bilen kadrolarca yönetildiğini aktaran Çelik, milletten adlıkları talimatla bu kararlılıklarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



