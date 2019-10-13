ANKARA - Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya’yı etkisi altına alan Hagibis Tayfunu sonucunda meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nun etkili olduğu bölgelerde 26 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'den Kenya'ya başsağlığı

Türkiye, Kenya'da dün düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda polisin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kenya hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kenya’nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen terör eyleminde birçok polis memurunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Kenya halkına ve Kenya hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dün Kenya-Somali sınırında devriye görevindeki bir polis aracına yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 10 polis hayatını kaybetmişti.