Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı ile ilgili, "İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

Bakanlık, böyle bir eylemin uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliğinin olmadığını bildirdi.

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