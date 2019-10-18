'Türkiye'deki 50 bin 157 muhtardan bin 86'sı kadın'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bugün ülkemizdeki toplam 50 bin 157 muhtarımızdan bin 86'sı kadın. Oran olarak yüzde 2,2'ye tekabül etmekte. Son seçimde 1,5 kata varan ciddi bir artış olduğunu görüyoruz." dedi.

'Türkiye'deki 50 bin 157 muhtardan bin 86'sı kadın'
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlarla Cemile Sultan Korusu'nda bir araya geldi. Toplantıya, Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu'nun yanı sıra İstanbul'un en yaşlı muhtarı Şafak Karakeskin, Türkiye'nin en genç muhtarı Edanur Menteş ve en kıdemli muhtarı Yüksel Sağat da katıldı.

Burada konuşan Selçuk, başta kadın muhtarlar olmak üzere tüm muhtarların gününü kutlayarak, halkın kendi kendini yönetmesinin ilk halkasının muhtarlık müessesesi olduğunu vurguladı.

Halka daha iyi hizmet götürmek adına muhtarlarla bir araya geldiğini ifade eden Selçuk, mahalleler için yapılan her işin ülke için yapıldığını anlattı.

Bakan Selçuk, muhtarlardan mahallelerindeki durumu bakanlığa bildirmelerini talep ederek, bu şekilde bakanlık olarak sosyal konularda vatandaşlara daha iyi yardım sağlayabileceklerini söyledi.

AK Parti iktidarlarının 17 yıllık süreçte bir başarı öyküsü yazdığını belirten Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yazılan bu öykü; kadın-erkek, genç-yaşlı, işçi-memur, hepimizin ortak eseri. Her alanda kabuğunu kıran, hedeflerini giderek yükselten bir ülke haline geldik. Krizleri değil, geleceği konuşan bir Türkiye olduk." dedi.

Selçuk, Türkiye'nin muhtaç, düşkün ve mazlumların hep yanında olmaya devam ettiğini, bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını vurgulayarak, askere zafer, şehitlere rahmet ve gazilere de şifa diledi.

Türkiye'de kadınların ilk defa 1933 yılında muhtar olma ve ihtiyar heyetine seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"İlk kadın muhtarımız, 1933 yılında, memleketim olan Aydın'ın, Güre ilçesi Demirci Dereköyü'nde seçildi. Gül Esin Aydın. Kadın muhtarlarımıza öncülük eden ilk isim, ilk örnek oydu. Bugün ülkemizdeki toplam 50 bin 157 muhtarımızdan bin 86'sı kadın. Oran olarak yüzde 2,2'ye tekabül etmekte. Böyle önemli bir görev için bu oran yeterli mi? Bence, olması gerekenin elbette çok altında bir oran. Bir önceki seçimde kadın muhtar sayımız 685'ti. Son seçimde, 1,5 kata varan ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Geçen dönemde 73 ilde kadın muhtarımız vardı. Bugün Bitlis, Muş, Sinop ve Şanlıurfa illeri dışında hamdolsun, her ilimizde kadın muhtarımız var. İstanbul, mevcut 140 kadın muhtar sayısıyla bu süreçte başı çekiyor. Kadınlarımızın temsil mekanizmalarındaki artışını parlamentoda da görüyoruz.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsili oranı 2002 yılında yüzde 4,4 iken 2018 yılında bu oran yüzde 17,45'e yükselmiştir."

Bakan Selçuk, karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısı artışının, AK Parti iktidarlarının 17 yıl içinde yaptığı reformlar sayesinde olduğunu söyledi.

Attıkları adımlarla kadınların önündeki engelleri kaldırmayı ve fırsat eşitliğini sağlamayı önemsediklerini ve bunun yolu olarak kadınların eğitimini, istihdamını en önemli iki mesele olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, kız çocuklarının okullaşma oranı ve kadınların kamu-özel sektördeki çalışma oranın yükseldiğini anlattı.

"Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü"nü hayata geçirdiklerini belirten Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bununla hem kadın girişimciliğini hem de kadınlarımızın dayanışma ruhunu destekliyoruz. Ayrıca 2018'de düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Programlarımızdan yararlananların yüzde 65'ini kadınlarımız oluşturuyor. 2002 yılında ülkemizdeki kadın istihdam sayısı 6,1 milyon iken 2018 yılı itibarıyla bu sayı, yaklaşık yüzde 47 artışla 9 milyonu geçmiş bulunuyor. Kadın istihdam oranı ise söz konusu dönemde yüzde 25'ten yüzde 29'u aşmıştır."

Selçuk, muhtarlar için birçok yeniliğe ve çalışmaya imza attıklarını anlatarak, "2002'de 97 lira olan muhtar ödeneklerini 2 bin liranın üzerine çıkardık. Muhtarlarımızın sigorta prim ödemelerini de devlet olarak karşılıyoruz. 2015'te çıkan genelgeyle 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik." dedi.

Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ise Türkiye'de kadın muhtar sayısını arttırmak için çalıştıklarını belirterek, Türkiye'de 1086 kadın muhtar olduğunu ifade etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un kadınlar konusunda iyi çalışmalar yaptığını kaydeden Erenoğlu, tebligat konusunda da kolaylık sağlamalarını dileyerek teşekkür etti.

Erenoğlu ayrıca 'Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması gerektiğini ifade ederek bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediklerini söyledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI
Isparta'dan Mehmetçik'e Türk Bayraklı 'Vatan' mesajı
Isparta Valisi Seymenoğlu,Keçiborlu'da...
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu
Isparta'da narkotik operasyon! otobüste yakalandı
Haydi Isparta'da yüzme bilmeyen kalmasın
Öğrenciler “Keşif Isparta” ile Bu Hafta Kızıldağ Milli Parkı’nı Keşfetti
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktıYPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı12 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı12 Ekim 2019
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
Polonya halkı sandık başındaPolonya halkı sandık başında13 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değiştiIsparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti13 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
ISPARTA'YA TORKU ET DÖNER ZİYAFETİ GELDİISPARTA'YA TORKU ET DÖNER ZİYAFETİ GELDİ12 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık EviLezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi12 Ekim 2019
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!11 Ekim 2019
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlarDijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar12 Ekim 2019
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenilemeGökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme14 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019