HATAY - HÜSEYİN YILDIZ - Eğitim için geldiği Türkiye'de katıldığı tarım projesinin ardından kendi isteğiyle tarlada çalışan Afrikalı Cherafdine Tchadjobo, tecrübelerini ülkesinde uygulamayı hedefliyor.

İyi bir çiftçi olabilmek için Hatay'da hemen her gün kavun, salatalık, havuç, soğan gibi ürünlerin yetiştirildiği tarlaya giderek işin inceliklerini öğrenen 25 yaşındaki Togolu Tchadjobo, ülkesinde de bu ürünleri yetiştirerek ekonomiye katkı sağlamak istiyor.

Tchadjobo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın batısında yer alan Togo Cumhuriyeti'nden 2011 yılında Türkiye Diyanet Vakfıyla eğitim için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdiğini dile getiren Tchadjobo, eğitimi esnasında "Sosyal Girişimci" adıyla bir tarım projesine katıldığını aktardı. Projeden ilham alarak çiftçiliğe merak sardığını aktaran Tchadjobo, bu kapsamda yaptığı araştırmayla ülkesinin iklimine ve toprak yapısına en uygun yer olan Hatay'ı seçtiğini belirtti.

Tchadjobo, Hatay Yardımlaşma Derneği'nin desteği sayesinde kavun ve havuç üretimiyle dikkati çeken Kırıkhan ilçesine geçici olarak yerleştiğini anlattı. İlçede altı aydan bu yana sürekli çiftçilerle bir arada olduğuna ve onlardan işin inceliklerini öğrenmeye çalıştığına dikkati çeken Tchadjobo, şöyle devam etti:

"Bölgede havuç ve soğan üzerine bazı araştırmalar yaptım. Daha sonra burada uzun süredir çiftçilik yapan biriyle tanışarak pamuk ekimi nasıl yapılır onu öğrendim. Sonrasında ise pamuk tarlasının yanında yaklaşık 1 dönüm kadar yer oluşturarak salatalık, acur, kabak ve mevsime uygun sebzeleri yetiştirdim. Özellikle Kırıkhan'a özgü kavun ve karpuz ekimini gerçekleştirdim ve 6 ay boyunca burada bu ürünlerin nasıl yetiştirileceğini uygulamalı olarak öğrendim."

Türkiye'de edindiği bilgileri ülkesine döndüğünde uygulayacağını vurgulayan Tchadjobo, yaptığı üretimle ülkesinin ekonomisine katkıda bulunmak istediğini belirtti.

- "Kendisini çok sevdik"

Tchadjobo'ya çiftçiliği uygulamalı olarak öğreten 40 yıllık çiftçi Çetin Baytaroğlu, Afrikalı misafirlerini kendi aralarında Şerafettin olarak çağırdıklarını aktardı.

Baytaroğlu, Tchadjobo'ya çiftçilikle ilgili birçok şeyi uygulamalı olarak gösterdiğini kaydeden Baytaroğlu, "Şerafettin yanımıza geldiğinde ilk başta pamukla ilgili tüm bilgileri uygulamalı olarak kendisine gösterdik. Burada kavun, karpuz, salatalık, bamya gibi bazı ürünlerde yetiştirdi. Kendisini çok sevdik ve inşallah ülkesinde geliştireceği tarım için faydalı olmuşuzdur." diye konuştu.



