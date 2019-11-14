Türkiye'de yıllık ortalama 23 bin deprem oluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 59 milyon vatandaş deprem riskli alanlarda ikamet ediyor.

Türkiye'de yıllık ortalama 23 bin deprem oluyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Yıllık ortalama 23 bin depremin meydana geldiği Türkiye'de, yaklaşık 59 milyon vatandaş deprem riskli alanlarda barınıyor.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Anadolu'da son bir asırda 56 büyük deprem yaşandı ve 80 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Yıllık ortalama 23 bin depremin meydana geldiği Türkiye'de, yaklaşık 59 milyon vatandaş deprem riskli alanlarda ikamet ediyor.

Depreme dayanıklı kentler inşa edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 53 farklı şehirde ilan edilen 240 riskli alanda çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda 48 farklı ilde, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere yaklaşık 46 bin hektarlık "Rezerv Yapı Alanı" belirlendi. Ülkenin tamamında 1 milyon 330 bin konut dönüştürülürken, 5 milyondan fazla vatandaşın da can ve mal güvenliği sağlandı. Ancak Türkiye'de 1,5 milyon konutun da en fazla 5 yıl içinde dönüştürülmesi gerekiyor.

Kentsel dönüşümde 13 milyar lira kaynak kullanıldı

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 milyar lira kaynak kullanıldı. İller Bankası aracılığıyla belediyelere 4 milyar lira kredi ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlandı.

81 il valiliğine gönderilen genelgeyle "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgeleri"nin hazırlanması ve acil dönüşmesi gereken alanların belirlenmesi istendi.

Buna bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 12 Eylül 2019'da 8 maddelik "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" açıklandı.

Eylem planına göre, dönüşümün, "Deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü", "Sel ve heyelan riski altındaki alanların taşınması", "Tarihi kent merkezleri ve meydanların ihyası" ve "Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü" temel başlıkları altında gerçekleştirmesine karar verildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla bu yıl 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlanacak.

TOKİ Karadeniz'de riskli alanlarda oturan vatandaşlar için 15 bin konut üretecek

Özellikle son dönemde Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelanlardan sonra bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda, Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'nda açıklanan riskli alanlarda oturan vatandaşlar için 15 bin konut TOKİ tarafından yapılacak.

Tarihi kent merkezleri ve meydanların ihya ve sağlıklaştırma çalışmalarına da devam ediliyor. Meydanların yeniden tarihi kimliklerine kavuşturulması amacıyla Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Niğde Kaleiçi, Erzurum Hacı Cuma, Kastamonu Nasrullah Camisi ve çevresi, Afyon Mısri ve İmaret camileri ve çevresi, Kayseri Kaleiçi'nde projeler başlatıldı. Ayrıca Diyarbakır, Sivas, Tokat, Amasya ve Giresun'da da çalışmalara devam ediliyor.

Öte yandan, 81 ilde şehir içinde sıkışan sanayi alanlarının şehir dışına taşınmasıyla ilgili dönüşüm çalışmaları da başlatıldı. İstanbul'un farklı yerlerindeki sanayi alanları Arnavutköy'e, Konya Eski Sanayi ve Karatay Sanayisi'ni şehir dışına taşımak üzere harekete geçildi.

Ülke genelinde yeni modern sanayi alanları üretilmeye başlandı.

Muhabir: Zehra Aydın

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