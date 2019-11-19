ANTALYA - GÜLSEM ADAM - Antalya'da tamamı yerli malından üretilerek 35 ülkeye ihraç edilen silahlar, görüntülerinden dolayı dünyaca ünlü Hollywood filmleri ile yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor.

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikada üretimi yapılan silahlar, Amerika'dan Kanada'ya, Rusya'dan Umman'a kadar 35 ülkeye ihraç ediliyor.

Tamamı yerli malzemeden üretilen silahlar, birçok filmde de kullanılıyor.

UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Abdullah Güzeldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının büyük bir bölümünün ABD'de geçtiğini, 2006'da Türkiye'ye taşınarak silah fabrikası açtığını söyledi.

ABD'de 1997'de silah fabrikası kurarak işe başladığını anlatan Güzeldere, "Çocukluğumdan beri hayalim silahlarla ilgili iş yapmaktı, şimdi bu hayalime fabrika kurarak kavuştum. Antalya'da açtığımız silah fabrikasında 13 yıldır üretim yapıyoruz. Fabrikada yivli, yivsiz tüfekler 9, 5.56, 7.62 kalibre ile aynı zamanda 12 kalibre pompalı tüfek ve yivsiz tüfek üretiyoruz." dedi.

- Yerli malı patentli pompalı tüfek üretti

Güzeldere, fabrikada 6 çeşit silah ürettiklerini, aynı zamanda Türkiye'de tescil edilmiş yerli malı patentli pompalı yivsiz tüfek UTS-15'i imal ettiklerini belirtti.

Bu silahı ABD başta olmak üzere farklı ülkelere de gönderdiklerini belirten Güzeldere, şunları kaydetti:

"Bir silahın tasarlanıp üretilme süreci 2-3 yılı buluyor. Bu kolay bir süreç değil. Silahlarımız sadece savunma alanlarında kullanılmıyor. Silahlarımız dünyaca ünlü Hollywood filmleri, yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor. Birçok filmin sahnesinde kullanıldı. Ürettiğimiz silahların bu alanlarda da kullanıldığını görmek bizi sevindiriyor. Yurt dışına bağlı kalınmaması için üretim yapıyoruz. Türkiye olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Makineli tabanca, pompalı tüfek ve susturucu gibi aksesuar ihracatıyla ülke ekonomisine yıllık ortalama 10 milyon dolar girdi sağlıyoruz."

Güzeldere, 80 kişinin çalıştığı fabrikada ülke ekonomisine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.