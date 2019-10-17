"Türkiye'de ebeveynlerin yarısı çocuklarının internet kullanımını kısıtlıyor"

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de anne babaların yarısı, çocuklarının internet bağlantılı cihazları kullanmasına süre kısıtlaması getiriyor - Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova: - "Artık neredeyse her çocukta internet bağlan

"Türkiye'de ebeveynlerin yarısı çocuklarının internet kullanımını kısıtlıyor"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye’de anne babaların yarısı, çocuklarının internet bağlantılı cihazları kullanmasına süre kısıtlaması getiriyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, modern ebeveynlerin karşılaştığı en büyük zorluklar arasında "çocuklarına internette ne zaman özgürlük vereceklerini belirlemek" yer alıyor. Ebeveynler, tanımadıkları kişilerden siber zorbalığa kadar her türlü tehdit karşısında çocuklarının internette güvende olacağından emin olmak istiyor.

Kaspersky tarafından yapılan yeni araştırma, internet güvenliği söz konusu olduğunda bazı ebeveynlerin çocukların tercihlerine güvenmek yerine daha garanti bir yol tercih ettiğini gösteriyor. Türkiye’de ebeveynlerin 3'te ikisinden fazlası (yüzde 65) çocuklarının internetteki risklerin farkında olduğunu söylese de ebeveynlerin yaklaşık yarısı çocuklarını internette korumak için çeşitli araçlar ve yöntemler kullanıyor.

Günümüzde 7-12 yaş arası çocuklar, aileleriyle aynı dijital servisleri kullanabiliyor. Bunlar arasında video içerik siteleri ve diğer dijital hizmetler de yer alıyor. Böyle bir ortamda, çocukların internete bakış açısını etkileyebilecek birçok çevrim içi tehdit ve risk bulunuyor. Çoğu ebeveyn bu durumun farkında ve olası tehlikeleri azaltmak için çocuklarıyla iletişim kurmaya eğilim gösteriyor.


- "Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 65'i internet risklerinden haberdar"


Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 65’i çocuklarının internetteki risklerden haberdar olduğunu belirtiyor. Ancak karşılıklı açık konuşmaya ek olarak ebeveynler, çocuklarının internette neler yaptığını görmek için daha etkin bir yaklaşım da sergileyebiliyor.

Türk anne babaların yüzde 54’ü, tarayıcı geçmişine göz atmak gibi yollarla çocuklarının cihazlarını düzenli olarak kontrol ediyor. Bunun nedeni, çocuğun daha önceden internette yaptıklarını gizlemesi veya verilen öğütleri dinlememesi olabiliyor. Bazı ebeveynler, hatalı davranışta bulunan çocuklarına cihazlarını kullanmayı yasaklayabiliyor. Türkiye’de anne babaların yarısı (yüzde 49), çocukların internet bağlantılı cihazları kullanmasına süre kısıtlaması getiriyor.

Araştırmaya Türkiye’den katılan ebeveynlerin 3'te birinden fazlası (yüzde 37), internet kullanımını kısıtlamak veya hangi sitelere girildiğini görmek için çocukların cihazlarına ebeveyn kontrolü çözümleri kuruyor. Yüzde 30'luk bir kesim ise çocuklarını korumak için cihazlardaki yerleşik ebeveyn kontrollerini kullanıyor. Bu tür çözümler, oyun konsolları gibi cihazlarda bulunabiliyor. Yüzde 33’ü ise evde kullanılan Wi-Fi modemindeki ayarlardan yararlanarak internet erişimini belirli bir süre sonra kesebiliyor.


- "İnternet bağlantılı cihazlar çevrim içi tehdit riskini artıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, neredeyse her çocukta internet bağlantılı bir cihaz olduğunu, bu durumun çocukların uygunsuz içeriklere rastlama, kandırılma veya kimlik hırsızlığı gibi çevrim içi tehditlerle karşılaşma riskini artırdığını belirtti.

Yaptıkları araştırmada, ebeveynlerin, aile içi konuşmaların ve tavsiyelerin çocukları internetteki potansiyel risklere karşı korumaya yetmeyeceğini düşündüğünü tespit ettiklerini aktaran Titova, "Çoğu ebeveyn, cihazlarda geçirilen süreyi ve izlenen içerikleri kontrol etmek için çeşitli uygulamalar kullanıyor. Ebeveynlere, çocuklarının çevrim içi alışkanlıkları hakkında tüm varsayımlarını bir kenara bırakıp onlarla açık bir şekilde konuşarak zararlı içeriklere rastlamamaları için dijital faaliyetlerini kontrol etmeleri gerektiğini söylemeleri yönünde önerilerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Çocuklarınızın teknolojik cihazlarla geçirdiği süreyi kontrol edin"


Kaspersky, çocukları ve ailelerini çevrim içi tehditlere karşı korumak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:

"Çocuklarınızın bilgisayar, akıllı telefon veya tablette geçirdiği süreyi kontrol etmek için otomatik cihaz engelleme çözümlerini kullanın. Bu sayede, çocuklarınızın tüm boş vaktini ekran karşısında geçirmesini engelleyebilir ve uygun olduğunu düşündüğünüz bir süre belirleyebilirsiniz. Sosyal medya, çocuğunuzun kendi kişisel alanıdır. Bu nedenle özellikle büyük çocuklarda bu alandaki faaliyetleri takip etmek özel hayatın ihlal edilmesi olarak algılanabilir. Çocuğunuzla doğrudan iletişim kurarak sosyal ağına dahil olmak istediğinizi söyleyin. Böylece çocuğunuzun ilgi gösterdiği şeyleri daha iyi kavrayıp daha yakın bir ilişki kurabilirsiniz.

Çocuklar aileleriyle sosyal medyadaki içerikler hakkında konuşmayı pek sevmez. Yapılacak en iyi şey, eleştiri veya baskı yapmadan, sosyal medyayı nasıl kullandıklarını konuşmak ve yeni arkadaşlar veya çevre edinirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler vermektir. Kaspersky Security Cloud’un aile sürümüne üye olan ebeveynler, tüm aileyi internette koruma altına alacak özelliklerden yararlanabilir. Bu hizmete dahil olan Kaspersky Safe Kids çözümü de çocukların internet kullanımını ve özel verilerini güvende tutar."

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