ANKARA - Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında, uluslararası yatırımcılar tarafından referans kaynak olarak görülen "Dünya Bankası İş Ortamı 2020 Raporu"nda Türkiye, tapu kaydı sıralamasında 190 ülke arasında 12 basamak atlayarak 27. sıraya yükseldi.

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 24 Ekim'de açıklanan raporda, Türkiye'de gerçekleştirilen reformlara yer verildi.

Ülkeler için de önemli bir gösterge olan raporda, 190 ülke 10 alt başlıkla 2003'ten bu yana kıyaslamalı olarak değerlendirildi. Buna göre Türkiye, 190 ülke arasında bir önceki yıla göre genel sıralamada 10 basamak yükselerek 33'üncü, tapu kaydı başlığı sıralamasında ise 12 basamak yükselerek 27'nci sırada yer aldı.

Türkiye, arazi yönetimi sıralamasında ilk sırada

Arazi idaresi (yönetimi) sıralamasında ülkelerin aldığı puanlar incelendiğinde ise Türkiye'nin Avrupa (Balkanlar) ve Orta Asya bölgesinde en yüksek puanı alarak 1. sırada yer aldığı görüldü. Ayrıca, Türkiye'nin puan bazında OECD yüksek gelir grubu, Avrupa Birliği, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika, Latin Amerika ve Karayipler blokunda bulunan ülkelerin ortalamasından daha yüksek puana sahip olması dikkati çekti.

Aynı raporda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kurul Kararları kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün birçok projeyi hayata geçirdiği de vurgulandı.

Bu kapsamda, Tapu Kanunu'nda yapılan değişikliklerle e-ipotek ile e-haciz uygulaması başlatılmıştı.

Cins değişikliği işlemlerinin belediyelerin bildirimi üzerine otomatik olarak tapu müdürlüklerinde yapılmasına imkan verilirken, noterlik sözleşmesine dayalı olarak yüklenici tarafından talep edilmesi durumunda, kat irtifakı veya kat mülkiyeti işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanmıştı.

WEB-TAPU Sisteminde "Bireysel, Şirket ve Kurum Portalı" da hayata geçirilmişti. Vatandaşların, ticaret şirketlerinin ve kamu kurumlarının tapu bilgilerine erişimi sağlanmış, elektronik ortamda işlem başvurularının yapılabilmesine imkan tanınmıştı.

Ticaret şirketlerinin tarafı olduğu işlemlerde imza sirküleri istenmesi uygulaması kaldırılmış, Ticaret Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzalanarak ticaret şirketlerinin yetki belgelerinin MERSİS üzerinden alınmasına olanak sağlanmıştı.

DASK entegrasyonu hayata geçirilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yapılarak tarımsal arazilerde kurumlar arası yapılan yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştı.

Noterler Birliği ile iş birliği protokolü imzalanarak, vekaletnamelerin elektronik ortamda teyit edilmesi, azil ve istifa bilgilerinin elektronik ortamda alınması uygulaması hayata geçirilmişti.

"Türkiye için de bir gurur kaynağı"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, rapora ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rapordaki ifadelerin memnuniyet verici olduğunu belirten Adlı, Genel Müdürlüğün, yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle sadece tapu ve kadastro camiasının değil aynı zamanda Türkiye için de bir gurur kaynağı olduğunu bu raporla bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Adlı, "Söz konusu rapordaki ifadeler, Genel Müdürlüğümüzün gelecekte hayata geçirmeyi planladığı projeler için de bir odaklanma unsuru oldu. Gerek Tapu ve Kadastro çalışanlarına ve gerekse de raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.