'Türkiye subtropikal iklimden tropikal iklime geçiyor'

Prof. Dr. Murat Türkeş, "İklim değişikliğinin etkileriyle Türkiye, subtropikal iklimden tropikal iklime doğru geçiyor. Bugünkü sıcaklık rejimi neredeyse tropikal iklim koşullarına yaklaşmış durumda." dedi.

'Türkiye subtropikal iklimden tropikal iklime geçiyor'
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Isparta Düğün Salonları

EDİRNE - Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "İklim değişikliğinin etkileriyle Türkiye, subtropikal iklimden tropikal iklime doğru geçiyor. Bugünkü sıcaklık rejimi neredeyse tropikal iklim koşullarına yaklaşmış durumda." dedi.

Sempozyum için geldiği Edirne'de AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Türkeş, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de açık şekilde görüldüğünü söyledi.

İklim değişikliğine bağlı olarak yaz ve kış arasındaki farkın azaldığını, bahar aylarının etkisinin uzadığını dile getiren Türkeş, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinin etkileriyle Türkiye, subtropikal iklimden tropikal iklime doğru geçiyor. Bugünkü sıcaklık rejimi neredeyse tropikal iklim koşullarına yaklaşmış durumda. Özellikle kışın etkisi azalıyor. Bahar mevsimleri daha ılık geçebiliyor. Tüm bunlar daha ılıman bir döneme gidildiğini gösteriyor. Bütün bunlar, bugün için değil ancak dört mevsimden, yılın bir serin ve soğuk bir de sıcak ve ılık döneminin olduğu iki mevsiminin oluşabileceği bir tropikal iklime doğru gidildiğini gösteriyor."

Yaşanan mevsimsel değişikliklerin nedeninin "küresel iklim değişikliği" olduğunu vurgulayan Türkeş, "Özellikle yüzey ve alt atmosfer sıcaklıklarının artması, buna bağlı olarak da zaman içinde okyanus ve deniz suyu sıcaklıklarının artışı ve bunlarla ilgili hava olayları, bu değişiklikleri etkiliyor. İklim değişikliği, bölgesel hava dolaşımıyla basınç ve rüzgar sistemlerini değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Daha az fosil yakıt kullanılmalı"

Prof. Dr. Türkeş, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve önüne geçilmesi için ilk olarak fosil yakıt kullanımının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Enerji sektöründe yoğun sera gazı salınımı olduğuna işaret eden Türkeş, şunları kaydetti:

"Enerjide, ulaşımda, tarımda ve konutta daha az fosil yakıt kullanılmalı. Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ilkelerini tüm sektörlerde ve hayatımızda kullanmalıyız. Yeni ve yenilenebilir enerjinin birincil kaynaklar içindeki oranının artırılması lazım. Yaşam tarzımızın ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştirilmesi gerekli. Toplu taşımanın geliştirilerek bireysel araç kullanımının azaltılması gerekli. Baştan aşağıya yapılacak değişikliklerle damla damla geliştirerek sera gazı salınımını azaltmalıyız."

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