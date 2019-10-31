OSMANİYE - Osmaniye'de düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası voleybol müsabakalarında Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü il birincisi oldu.

Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü 3-1 yenerek birinci olan Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4-13 Kasım tarihleri arasında Mersin'de oynanacak bölge şampiyonluğunda Osmaniye'yi temsil edecek.

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve öğretmenlerin mücadele ettiği Türkiye Öğretmenler Kupası'nda il birincisi olan takımı tebrik etti.

Birincilik kupasını Tapsız'a veren takım kaptanı İbrahim Savaş Oflaz ise Mersin'de başarılı olarak Türkiye Şampiyonluğu'na gitmeyi hedeflediklerini kaydetti.



