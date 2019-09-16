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"Türkiye, kentsel dönüşümle yılda 500 milyon dolar tasarruf sağlayacak"

Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak: - "İnşa edilecek yeni binalarda enerji verimliliği yüksek ürünler kullanılacak. Bu sayede de Türkiye, yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık tasarruf edebilir" - "Gelecek; bize çocuklarımızın yaşayabileceği bir dünya için te

"Türkiye, kentsel dönüşümle yılda 500 milyon dolar tasarruf sağlayacak"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, yapılacak yeni binalarda kullanılacak enerji verimliliği yüksek ürünler sayesinde Türkiye'nin, yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık tasarruf edebileceğini bildirdi.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm planının ülke ekonomisine ciddi katkı sunacağını belirterek, plan kapsamında 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağının açıklandığını hatırlattı.

Çolak, "Bu yapıların neredeyse tamamında eski ısıtma sistemleri kullanılıyor. Yapılan son düzenlemeler ışığında; inşa edilecek yeni binalarda enerji verimliliği yüksek ürünler kullanılacak. Bu sayede de Türkiye, yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık tasarruf edebilir. Biz de Baymak olarak mimarinin gücü kadar sürdürülebilir, tasarruflu, çevre dostu özelliklerle binalar inşa etmenin ülkemizin geleceği için olan önemini biliyoruz ve bu konuda başlatılan seferberliğe her türlü katkıyı sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.


- "İklimlendirme pazarı değişiyor"


Ender Çolak, iklimlendirme sektöründe sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok köklü değişiklikler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Artık bütün ilgili kurumlar ve şirketler, yaşanan bu değişime hazırlıklı olmak zorunda. Gelecek; bize çocuklarımızın yaşayabileceği bir dünya için temiz enerji kullanımını, yenilenebilir kaynak tüketimini işaret ediyor. Yenilenebilir enerji kullanımı için geçtiğimiz yıl dünyada 200 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Araştırmalar, 10 yıl içinde Avrupa'da kombi ve kazan pazarının yüzde 30 oranında daralacağını, katı yakıtlı kazan pazarının da zaman içinde yok olacağını gösteriyor. Diğer yandan Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan projeksiyonda, 2060 yılına kadar dünyada kullanılan elektriğin yarısından fazlasının güneş enerjisiyle üretileceği ve sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaltılacağı öngörülüyor."


- "Isı pompası pazarının 10 yıl içinde 4 kat büyümesini bekliyoruz"


Baymak CEO'su Çolak, 17 Avrupa ülkesi ve AB ülkelerinin yüzde 90'ından oluşan bir komisyonun 2020 itibarıyla inşa edilecek yeni binaların yüzde 100 "Sıfır Enerji Tüketen Binalar" olması için bir direktif (nZEB) hazırladığını aktardı.

Çolak, "G20 ülkelerinin 2030'daki hedefi, konut ve ticari binalarda kullanılan elektriğin yenilenebilir enerjiden elde edilmesi ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payının iki katına çıkartılması yönünde. Bu doğrultuda, ısı pompaları da sektörün gelecekteki en önemli unsurları olacak. Bu kapsamda ısı pompası pazarının 10 yıl içinde 4 kat büyümesini bekliyoruz. Avrupa'da ısı pompası pazarının 2017-2020 dönemi arasında yüzde 42 büyüyerek 2020 yılında 555 bin adet seviyesine ulaşması bekleniyor. Türkiye'de ısı pompası pazarında, son iki yılda tek haneli büyüme yaşanırken, biz yüzde 50'ye yakın büyüdük." değerlendirmesinde bulundu.


- "Akıllı evler de verimlilik seferberliğine destek verecek"


Ender Çolak, akıllı ev teknolojilerinin de bu verimlilik seferberliğine ciddi katkı sunacağını belirterek, "Akıllı ev teknolojileri sayesinde binalar, akıllı telefonlar gibi sürekli güncellenen ve kullanım kılavuzu olan sistemler haline geldi. Artık sadece daireleri değil, çok katlı binaların merkezi sistemlerini dahi cep telefonlarından ve tabletlerden yönetmek mümkün. Bu alanda yeni teknolojiler de çok kısa vadede hayatımızda yaygınlaşacak. Bu sayede binaların enerji kaynağı da çok daha kolay ve verimli biçimde yönetilebilecek." ifadelerini kullandı.


- "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı"na da girdi


Baymak CEO'su Çolak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda da konuyla ilgili önemli hedefler bulunduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut binaların rehabilitasyonu ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi kapsamında, bina sektöründe ısı yalıtımı ile yüksek verimli pencere, aydınlatma, beyaz eşya, ısı pompası, kazan ve asansör motoru kullanımı gibi alanlarda enerji verimliliğinin artırılması için son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi ve yükümlülükler getirilmesi amaçlanıyor. 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan bu aksiyon planı da Türkiye'nin cari açıkla mücadelesine önemli katkıda bulunacaktır."

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