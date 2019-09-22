'Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te'

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tekgündüz, "Türkiye çok net bir şekilde ilik naklinde büyük bir çığır atladı ve artık Avrupa’da ilk 5'teyiz. Bunu gururla söylemek mümkün." dedi.

'Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te'
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Isparta Düğün Salonları

LEFKOŞA - Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tekgündüz, 6'ncı Hematolojik Onkoloji Kongresi'ne katılmak üzere geldiği KKTC'nin Girne kentinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Her yıl başarıyla gerçekleştirilen Hematolojik Onkoloji Kongresi'nin bu yıl üç yüze yakın katılımcıya ev sahipliği yaptığını belirten Tekgündüz, kongrede, özellikle lösemiler, akut ve kronik lösemiler, lenfoma ve multipl miyolom gibi hastalıkların tedavi yönetimlerinin detaylı şekilde ele alındığını belirtti.

Tekgündüz, alanında uzman birçok duayen cerrah eşliğinde verimli bir kongre geçirdiklerini ifade etti.

Sağlık alanının, son dönemde özellikle genel onkolojide akılcı ilaç uygulamalarının da ön plana çıktığına işaret eden Tekgündüz, hemen hemen tüm kanser gruplarında son 10 yılda çok fazla sayıda hedefe yönelik molekül geliştirildiğini ve bunların da hastalara büyük umut vermekte olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Tekgündüz, artık tüm hastalar için tek bir kemoterapiden ziyade, özellikle tümör hücreleri üzerine yoğunlaşan, diğer sağlıklı hücrelere göre daha az yan etki profili bulunan akılcı moleküllerin daha yoğun kullanıldığı bir dönem başladığını kaydetti.

Bu dönemin mümkün mertebe standart kemoterapilerden uzaklaşıldığı bir dönem olduğuna vurgu yapan Tekgündüz, bunun da özel tedaviler çağını başlattığını söyledi.

Tekgündüz, "Yani iki hasta aynı tanıya sahip olabilir ama bunların tümörlerinin genetik özellikleri birbirinden farklı olduğu için, farklı ilaçlara yanıt verebilirler. Bunları önceden farklı metodlarla değerlendirip, doğru hastaya doğru tedaviyi uygulamak amacındayız. Bunu artık Türkiye'de başarıyla uygular noktadayız." diye konuştu.

"Avrupa'da ilk 5'teyiz"

Prof. Dr. Tekgündüz, şöyle devam etti:

"Türkiye ilik naklinde büyük bir çığır atladı ve Avrupa'da ilk 5'teyiz. Bunu gururla söylemek mümkün. Günümüzde, 2018 yılı itibariyle ülkemizde yıllık 5 bin tane kök hücre nakli uygulanabilmekte. Bu alanda son 15 yılda, özellikle Sağlık Bakanlığının desteğiyle büyük gelişmeler kat edildi. Gerek pediatrik gerekse erişkin merkezleri sayısı çok hızlı bir şekilde arttı. Bu konuda çalışan hocalarımızın sayısı arttı. Özellikle transplantı çok başarılı şekilde, aynı zamanda Avrupa ve ABD ile kıyaslandığında oldukça makul fiyatlara yapıyoruz."

İlik nakli konusunda yaşanan bu gelişmelerin sağlık turizmi açısından da önemli bir umut kapısı olmuş durumda olduğunu hatırlatan Tekgündüz, yurt dışından çok fazla sayıda hastanın transplantasyon amacıyla Türkiye'ye geldiğini ve sağlıklarına kavuştuğunu ifade etti.

"Sonuna kadar mücadele eden bir arkadaşımızdı"

KKTC'de de ilik nakliyle ilgili çalışmaların yapıldığına değinen Tekgündüz, bu noktada yeni gelişmelerin olabileceğine işaret etti.

Öte yandan, Tekgündüz, kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Tekgündüz, "Umut dolu ve sonuna kadar mücadele eden bir arkadaşımızdı. Ne yazık ki kendisini kaybettik. Umarım onun verdiği mesajlar diğer hastalar için umut olur, onları yaşama bağlar. Bu savaş zor bir savaş ama devam edecek." diye konuştu.

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