İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik "Bayrama Özel İhtiyaç Finansmanı" kampanyası başlattı.



Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin taleplerine uygun kampanyaları hayata geçirmeye devam ediyor. Türkiye Finans, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Kurban Bayramı'na özel olarak hazırladığı bayram finansmanı kampanyasını başlattı.



Türkiye Finans, müşterilerine, 26 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzde 1,66’dan başlayan avantajlı kar oranlarıyla 60 aya varan vade imkanı sunuyor. Müşteriler, "Bayrama Özel İhtiyaç Finansmanı" ile katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda eğitimden sağlık harcamalarına, tadilat giderlerinden evlilik masraflarına kadar tüm ihtiyaçları için Türkiye Finans şubelerinin yanı sıra mobil şube, internet şube, Türkiye Finans'ın kurumsal web sitesi ve çağrı merkezinden ihtiyaç finansmanı başvurusu yapabiliyor.



Müşteriler, "Yedek Hesap, Finansör, Kredi kartı, Finansman Güvence Sigortası ve Otomatik Fatura Ödeme Talimatı" ürünlerinin alınması dahilinde bankanın sunduğu avantajlı kar oranlarını yakalayabilecek.

Türkiye Finans, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran avantajlı kampanyalar sunmaya devam edecek.

