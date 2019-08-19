HATAY (AA) - Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Sahak Maşalıyan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Maşalıyan ve Hatay Ermeni Cemaati Vakıf Başkanı Cem Çapar ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Doğan, Meryem Ana Yortusu için Hatay'da bulunan Maşalıyan'ın bayramını tebrik ederek, üç semavi dinin mensuplarının kardeşçe bir arada yaşadığı kentte misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sahak Maşalıyan da kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.



