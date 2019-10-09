"Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci"

ANTALYA - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat Çalbıyık, Türk çimento sektörünün Avrupa'da birinci, dünyada ise 4'üncü büyük üretici konumunda bulunduğunu söyledi.

Çalbıyık, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen 15. Uluslararası TÇMB Teknik Seminer ve Sergisi'nde Türk çimento sektörünün ekonomik büyümeye katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadele programı çerçevesinde, teşvik almadan 14 üye fabrikada kurulan 23 atık ısıdan enerji üretim hattıyla 130 megavat kurulu kapasiteye ulaştıklarını dile getiren Çalbıyık, şunları kaydetti:

"Sektör olarak 2018 yılında 55'i entegre, 19'u öğütme olmak üzere 74 tesisle yıllık yaklaşık 71 milyon ton klinker ve yaklaşık 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Yaklaşık 19 bin kişiye sağladığı istihdam ve yüksek ihracat hacmiyle Türk çimento sektörü, gayri safi milli hasılada önemli bir paya sahiptir. Bugün gelinen noktada Türk çimento sektörü Avrupa'da birinci, dünyada ise en büyük 4. üretici konumunda."

"Döngüsel Yeşil Ekonomi ve Dijital Dönüşüme Doğru" ana temasıyla başlayan programda, kentsel katı atıklardan geri kazanımı, Endüstri 4.0, inovatif üretim teknolojileri, endüstriyel simbiyoz ve sıfır atık başlıkları ele alınacak.

600 civarında iş insanı ve 200'ün üzerinde firma temsilcisinin katıldığı seminer, 11 Ekim'de sona erecek.