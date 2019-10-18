Türkiye-ABD mutabakatı Orta Doğu basınında geniş yer buldu

Türkiye ile ABD arasında, Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmayla ilgili haberlere Orta Doğu medyasında geniş yer verildi.

Türkiye-ABD mutabakatı Orta Doğu basınında geniş yer buldu
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Isparta Düğün Salonları

Mısır'da yayın yapan ve yönetime yakınlığıyla bilinen Vatan Gazetesi Türkiye ile ABD arasında, Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmayı, "ABD ve Türkiye arasında Suriye'nin kuzeyine yapılan saldırının durdurulması anlaşmasının detayları" başlığıyla gördü.

Haberde, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek, varılan anlaşmayı kamuoyuna duyurduğu aktarıldı.

Sada el-Beled gazetesi ise "Suriye’deki askeri operasyonların sona ermesi için Türk-ABD anlaşmasının detayları" başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu.

Mısır'ın en çok satan gazetelerinden Masri el-Yevm de anlaşmayı, Beşşar Esed'in Danışmanı Buseyna Şaban'ın ifadeleriyle haberleştirdi. Gazete haberi, "Esed'in Danışmanı: Suriye'nin kuzeyi konusundaki ABD-Türkiye anlaşması belirsiz" başlığıyla yayımladı.

Mısır'ın Ahram, Ahbar ve Cumhuriyet gibi devlet gazeteleri ise ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayı görmedi.

Irak medyası

Irak'ta en çok okunan haber sitelerinden "alsumarianews" Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmayı, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, "Türkiye ile Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes anlaşmasına vardık." ifadeleriyle duyurdu.

Haberin devamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye'deki güvenli bölgeyi Türkiye'nin kontrol edeceği konusunda ABD ile anlaştık" sözlerine yer verildi.

Irak'ta en çok okunan bir diğer haber sitesi "Baghdadtoday" ise söz konusu anlaşmayı Pence'in Ankara'daki basın toplantısı üzerinden gördü.

Haberde, Pence'in Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulanmayacağı yönündeki açıklaması ön plana çıkarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) medyası da anlaşmayı son dakika olarak geçti. Rudaw TV, Türkiye-ABD anlaşmasını ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamalarını canlı yayınla izleyicilerine aktardı.

K24 TV de anlaşmanın detaylarını "Washington-Ankara anlaşması" başlığıyla son dakika haberi olarak servis etti.

İran medyası da mutabakata geniş yer verdi

İran medyası da Türkiye ile ABD arasında, Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmayla ilgili haberlere geniş yer ayırdı.

İran devlet televizyonu, anlaşmayla ilgili haberi, "Suriye askeri güçleri, ülkenin kuzeyindeki ilerleyişini sürdürürken Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu." şeklinde aktardı.

Haberin devamında Esed'in Danışmanı Şaban'ın anlaşmanın "belirsiz" olduğu şeklindeki ifadelerine yer verildi.

İran resmi ajansı IRNA da anlaşmaya ilişkin haberi, "Pence: Türkiye ve ABD, Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" başlığıyla abonelerine servis etti.

Haberde, Türkiye'nin 120 saat boyunca operasyonunu durduracağı bu süre içerisinde terör örgütü YPG mensuplarının sınırın 30 kilometre güneyine çekileceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben Twitter hesabından paylaştığı mesajı da haberleştiren IRNA, Erdoğan'ın ifadelerini, "Terörizm insanlığın karşılaştığı en büyük tehdittir." şeklinde aktardı.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim ise "Ankara: Barış Pınarı Harekatı'nın askıya alınması ateşkes anlamına gelmiyor." başlığını kullanarak aktardığı haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "YPG" ve "terör örgütü" ifadelerini, "Kürtler" şeklinde tahrif ederek, "Ankara, ABD ile Kürtlerin bölgeden ağır silahlarıyla çekilmesi ve merkez bürolarının imhası üzerine ABD ile anlaştı." şeklinde verdi.

Haberde, Çavuşoğlu'nun, "ABD'li yetkililerin iddia ettiğinin aksine Türkiye'nin Aynu'l Arab konusunda ABD'ye herhangi bir taahhütte bulunmadığına" yönelik ifadeleri de yer buldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA da konuyla ilgili haberi manşetten duyurarak, "Suriye'nin kuzeyinde 5 günlük ateşkesi Kürtler kabul etti, Şam belirsiz olarak niteledi. " başlığıyla okuyucularına aktardı.

Anlaşmanın maddelerine de haberinde yer veren ISNA, Türkiye'nin güvenli bölge hedefine ulaştığı ve terör örgütü YPG/PKK'nın silahlarıyla bölgeden çekileceğini yazdı.

Yarı resmi haber ajansı Mehr ise "Türkiye acaba hedeflerine ulaştı mı?" başlığıyla servis ettiği anlaşmayla ilgili haberinde, Türkiye'nin başlattığı harekatın, ABD ile anlaşmayla sonuçlandığını yazdı.

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