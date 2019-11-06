Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası yarın Antalya'da başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Antalya sadece Avrupa'da değil dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda" - Ünlü golfçü Justin Rose: "2020'ye girerken benim için bu turnuvada başarılı olmak ve kazanmak çok önemli"

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası yarın Antalya'da başlıyor
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın başlayacak Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası öncesi, "Antalya sadece Avrupa'da değil, dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomerie Golf Kulübünde düzenlenecek ve 10 Kasım Pazar günü sona erecek Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı.

Maxx Royal Otel'deki toplantıya, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ünlü golfçü Justin Rose katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın artık gelenekselleşen çok prestijli bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını, bu organizasyonun açılışında olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TGF Başkanı Ağaoğlu ve THY'ye yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "THY dünyada en fazla sayıda destinasyona uçan hava yolu şirketi oldu. Golf turizminin Türkiye'de ve Antalya'da çok büyük destekçisi oldu. Türkiye'de gerçekten golf sporunun starlarını ağırlamamıza olanak sağladı." diye konuştu.

Turnuvaya katılımcı sayısının her yıl arttığını, bu yıl 25 ülkeden 75 sporcunun katıldığını vurgulan Çavuşoğlu, TGF'nin çalışmalarını gururla takip ettiklerini dile getirdi.
Antalya'nın dünyanın birçok yerinden misafir ağırlayan bir kent olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Antalya'da senede 13 milyon turist ağırlıyoruz. Bu sene rakamın 14 milyona yükselmesini bekliyoruz. Rafting, golf, tenis, futbol ve bisiklet gibi spor dalları da turizmin gelişmesinde önemli. Aynı zamanda Demre, Noel Baba'nın da doğum yeri. Antalya, muhteşem deniz, kum ve güneşiyle tanınıyor. Bunlara ek olarak Antalya'nın tarihsel anlamda çok önemli merkezleri var. Antalya sadece Avrupa'da değil, dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda. Farklı golf turnuvaları düzenlenen şehir. Ben de golf oyuncusuyum. Bu turnuvanın Antalya'da düzenlenmesine Antalya adına çok seviniyorum. Bu turnuvada dünyanın en iyi golfçülerinden çok şey öğreniyorum, onların da benim hatalarımdan çok şey öğrendiğine eminim."

TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu da THY'nin maddi ve manevi katkıların büyük olduğunu kaydetti.


-"Antalya'da hava her zaman golf için iyi"


Ünlü golfçü Justin Rose ise Turkish Airlines Open Turnuvası'nın her yıl daha güçlendiğini, kendisinin de son iki senenin şampiyonu olduğunu söyledi.
Rakiplerinin de son derece başarılı oyuncular olduğuna değinen Rose, "Benim için çok heyecanlı bir turnuva olacak. Sonuçları heyecanla bekliyorum." dedi.

Maxx Royal Montgomerie sahasında 2013'te oynadığını aktaran Rose, çok iyi bir oyun çıkararak üçüncü olduğunu ifade etti.

Antalya'da havanın her zaman golf için çok iyi olduğunu, turnuvada bu konuda sorun yaşayacaklarını düşünmediğini dile getiren Rose, ailesini de getirdiğini bildirdi.


- "Bu sezon kendimi olumlu değerlendirmiyorum"


Rose, bir soru üzerine "Bu sezon kendimi olumlu değerlendirmiyorum. Bu sezon aslında önümdeki bazı fırsatları da kaçırdığımı düşünüyorum. Bazı zorluklar yaşadım, bu hafta kazanabilirsem bu şampiyonluğu aldığım için kötü bir sene geçirdiğimi söyleyemem. 2020'ye girerken benim için bu turnuvada başarılı olmak ve kazanmak çok önemli. Bu turnuva, hem bu seneyi iyi bitirmek hem de önümüzdeki sene için hazırlık olacak." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın sezon planlamasından bahseden Rose, geçen yıl yaptığı gibi uzun molalar yerine birkaç küçük mola verip turnuvalara hazırlanacağını anlattı.

2020'de Ryder Cup ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı hedeflediğini belirten Rose, şunları kaydetti:

"Olimpiyat oyunları benim için en önemliler arasında yer alacak. Her turnuvada her şeyi başarmaya çalışmak belki de çok iyi yöntem olmayabilir. Hedef belirlemek açısından ben oynadığım yerde, iyi oynamayı hedefliyorum. Her iki turnuvada da yer alacağım. Önümüzdeki sene Abu Dabi'de oynamayacağım. 2020'de 4,5 aylık sürede birçok büyük turnuva var. Oyunu akışına bırakmayı düşünüyorum. Geçmişte turnuva başarısında zikzaklar çiziyordum.Önümüzdeki sene standardı tutturarak iniş çıkışlara izin vermek istemiyorum. Hepsinde iyi bir seviyeyi tutturmayı düşünüyorum."

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