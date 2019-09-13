Turkcell’in "engelleri kaldıran uygulamaları" global teknoloji zirvesinde ilgi gördü

Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu: - "Türkiye'nin lider operatör şirketi olarak, toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyoruz. Engelli bireylere yönelik çalışmalarımızı ikiye ayırıyoruz: Turkcell'e engelsiz erişim

Turkcell’in "engelleri kaldıran uygulamaları" global teknoloji zirvesinde ilgi gördü
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Turkcell’in engellilere yönelik projeleri uluslararası teknoloji etkinliği ITU Telecom World’de ilgi gördü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler’e bağlı, kar amacı gütmeyen, tarafsız bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu International Telecommunications Union’un (ITU) ev sahipliğinde 9-12 Eylül tarihleri arasında Budapeşte’de gerçekleştirilen ITU Telecom World’de Turkcell’in engellilere yönelik geliştirdiği çözümler öne çıktı.

Türkiye’nin de aralarında olduğu 193 ülkeden 900 firma, üniversiteler, yerel ve uluslararası organizasyonların üye olduğu ITU, her yıl hükümetler, şirketler ve KOBİ’ler için küresel bir teknoloji etkinliği düzenliyor. 1865’te kurulan, merkezi Cenevre’de bulunan topluluğun düzenlediği ITU Telecom World organizasyonunda çeşitli oturumlarda dünyadaki yenilikler anlatılıp, olası problemler ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Turkcell’in engelli bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanarak otonomi kazanmalarını amaçlayan pek çok hizmeti bulunuyor. 75 bin kullanıcısıyla Türkiye’nin en büyük görme engelli platformu Hayal Ortağım ve işitme engelli bireylerin arkadaşlarıyla ve aileleriyle aralarında köprü kuran 115 bin kullanıcılı İşaret Dilim uygulamaları bu hizmetlerden bazıları olarak öne çıkıyor.

Öte yandan "Engel Tanımayanlar" çatısı altında Turkcell, farklı ürün, servis ve sosyal sorumluluk projesi sürdürüyor. Şirket, Engelsiz Eğitim Programı ile de görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla engelli çocukların eğitim ve istihdamına yönelik gelişimlerini destekliyor. İçimdeki Hazine projesiyle ise farklı şehirlerdeki okullarda eğitim sınıfları kurarak otizmli çocukların eğitimine dijital destek sağlanıyor.


- "Daha eşit, erişilebilir ve engelsiz bir dünya için çalışıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, etkinliğin "Teknoloji ile engel bariyerlerini kaldırmak" başlıklı panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin lider operatör şirketi olarak, toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmayı hedeflediklerini belirterek, bu hedefle mültecilerden kadınlara, çocuklardan engellilere, toplumun her bir bireyinin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamak ve bu ihtiyaçlara gerçek çözümler sunabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

Engelli bireylere yönelik çalışmalarını, Turkcell'e engelsiz erişim ve Turkcell ile engelsiz erişim olarak ikiye ayırdıklarını aktaran Sofuoğlu, müşterilere sundukları her hizmete, çözüme, tüm ürün, servis ve hizmetlere erişilebilirlik için ayrıca çalıştıklarını kaydetti.

Sofuoğlu, Turkcell'le engelsiz erişim kapsamında, görme engelliler için Hayal Ortağım, işitme engelliler için İşaret Dilim ve otizmli çocuklar için İçimdeki Hazine uygulamalarını sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bu teknoloji ve içerikleri, operatör fark etmeksizin herkese tamamen ücretsiz sunuyoruz. Bize en çok gelen sorulardan birisi, 'hiçbir gelir beklentiniz olmamasına rağmen, neden bu tarz projelere bu kadar yatırım yapıyorsunuz' oluyor. Engelliliğin fiziksel bir eksiklik, yoksunluk hali olmadığına, erişilebilirlik sorunları, ön yargılar gibi sosyal bariyerlerin engellilik kavramını oluşturduğuna, bu bariyerleri ortadan kaldırdığımızda engelli olmanın dezavantajlı bir durum olmaktan çıkıp herhangi bir farklılık haline gelebileceğine inanıyoruz. Tüm teknolojimizi bu sosyal bariyerleri yıkarak dünyayı daha eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için çalışmakla sorumlu hissediyoruz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı
Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Eski Eğirdir Evi Canlandı
Yeni Isparta Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı
TED Isparta Koleji Haber Bülteni
​SDÜ’ye “Erişilebilirlik Belgesi” Verildi
Yüksekokul mezunu boya ustası 15 yıl sonra fakülteyi kazandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Eğirdir’e Çalışma Ziyaretinde Bulundu
Burdur'daki cinayet ve yağma davası
Isparta'yı gurulandıran vücut geliştirme başarısı
Isparta'da Eşsiz Kasnak Meşesi Ormanı
​Amacımız Isparta'ya en güzel hizmeti vermektir
Isparta'da yatırımcılara önemli duyuru! Son Gün 30 Eylül
Isparta'da trafik kazası
AGD'den Isparta'da hazırlık kampı
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK
Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Görme Engelliler Yükselme Maçları Isparta’da Yapıldı
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Yerli Dijital Kripto Para GeliyorYerli Dijital Kripto Para Geliyor09 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAKISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK11 Eylül 2019
Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldüOğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü06 Eylül 2019
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!08 Eylül 2019
Isparta’da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta’da uzman erbaşlar yemin etti06 Eylül 2019
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılışTED Isparta Koleji'nden görkemli açılış07 Eylül 2019
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktıVücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı07 Eylül 2019
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!07 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'daki uyuşturucu operasyonuIsparta'daki uyuşturucu operasyonu10 Eylül 2019
Hasadına başlanan "Melli inciri" için hedef dış pazarHasadına başlanan "Melli inciri" için hedef dış pazar07 Eylül 2019