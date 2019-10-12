Turkcell görme engelli çocuklara milli maç heyecanı yaşattı

Turkcell’in davetlisi olarak Türkiye-Arnavutluk milli maçına davet edilen 7 görme engelli çocuk, hayatlarında ilk kez maç heyecanını stadyumda yaşadı - Milli maç için özel olarak hazırlanan teknik altyapı sayesinde çocuklar, müsabakayı canlı sesli betimle

Turkcell görme engelli çocuklara milli maç heyecanı yaşattı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada, görme engelli çocuklar canlı sesli betimleme ile maç heyecanını stadyumda yaşadı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projelerinin odağına fırsat eşitliğini koyan Turkcell, Türkiye-Arnavutluk maçında görme engelli çocuklar için çok özel bir projeye imza attı.

Turkcell’in davetlisi olarak Türkiye-Arnavutluk milli maçına davet edilen 7 görme engelli çocuk, hayatlarında ilk kez maç heyecanını stadyumda yaşadı. Milli maç için özel olarak hazırlanan teknik altyapı sayesinde, çocuklar müsabakayı canlı sesli betimleme ile takip etti.

Turkcell’in görme engelliler için geliştirdiği Hayal Ortağım aplikasyonu içinde yer alan Sesli Betimleme uygulamasının bir benzeri, bu kez futbol maçına uygun hale getirildi ve çocukların maç heyecanını Volkan Kurt’un anlatımıyla canlı olarak yaşaması sağlandı.

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanan ve milli takımın 1-0 kazandığı maç boyunca gollerde ve önemli pozisyonlarda binlerce taraftarla aynı anda heyecanlanan çocuklar, stattan unutamayacakları bir anıyla ayrıldı.

Maçı tribünde çocuklarla birlikte izleyen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, bu özel günde onların büyük heyecanına ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, şunları kaydetti:

“Çok anlamlı bir organizasyona tanıklık ettik. Engelli çocuklarımızın günlük yaşamda karşılaştığı en önemli zorlukların başında sosyal hayata katılamama ve herkesin yapabildiği aktivitelere erişememe geliyor. Onların bu zorlukları aşması konusunda çalışma yapan herkese devlet olarak bizim destek olmamız ve onları teşvik etmemiz gerekiyor. Çocuklarımız bugün milli heyecana ortak oldu. Her şeyin başında bir baba, sonrasında bir eğitimci olarak çocuklarımızın mutlu hallerini görmek beni de mutlu ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunun gibi güzelliklerin artması için biz de çalışmalarımızı, desteğimizi sürdüreceğiz.”

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise engelli bireyler için asıl engelin, kendilerinin dile getirdiği gibi sosyal bariyerler ve erişim eksikliği olduğunu aktararak, “Hem buradaki çocuklarımıza hem de Sayın Ahmet Emre Bilgili’ye bizimle beraber oldukları için teşekkür ederiz. Turkcell olarak yeni teknolojiler geliştirirken önceliğimiz fırsat eşitliği, sürdürülebilirlik ve erişimi sağlamak. Bugün de milli maç heyecanını, görme engelli çocuklarımıza sesli betimleme özelliğini de sunarak yaşatmış olmaktan dolayı çok memnunuz. Spor heyecanının engelli bireylere ulaşmasını, sosyal ve kültürel faaliyetlere eşit ve bağımsız katılmalarına olanak veren bu uygulamayla, çocuklarımızın maçtaki heyecanı ve duydukları mutluluk bizi yeni teknolojiler konusunda motive ediyor.” ifadelerini kullandı.

Engelsiz Eğitim Programı çatısı altında engelli çocukların eğitimine önemli katkılar sağlayan Turkcell, bu ve benzeri projelerle engellilerin sosyal hayata engelsiz katılımına da destek olmayı hedefliyor.

Gelirlerinin yüzde 1’ini kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ayıran Turkcell, teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer yaratırken, sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ediyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin odağına teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü koyarak herkesin bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip olmasını sağlayan şirket, toplumsal kapsayıcılık projelerini hayata geçiriyor. Bu yolda, kadınlara, çocuklara, engellilere, özel yeteneklilere ve mültecilere yönelik teknoloji temelli eğitim ve girişimcilik odaklı sürdürülebilir projeleri destekliyor. Tüm bunların sonucunda toplumda iyi yönde fark yaratmayı ve uzun vadede daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamayı hedefliyor.


- Turkcell'in sosyal sorumluluk projeleri


Turkcell engelli bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanarak topluma katkıda bulunabilmelerini, otonomi kazanmalarını amaçlıyor. “Hayal Ortağım” uygulaması görme engelli bireylere hizmet veriyor; “İşaret Dilim” ise işitme engelli bireylerin arkadaşlarıyla ve aileleriyle aralarında köprü vazifesi görüyor.

Engelli olma durumuna karşı var olan önyargıları ve duyarsızlığı kırmak için de çalışmalar yürütülüyor; engelli olmayan bireylerin kısa süreliğine engelli olma deneyimi yaşadığı “Turkcell Diyalog Müzesi”ne verdiği destek bu çalışmalar arasında ilk sırada. “Engel Tanımayanlar” çatısı altında birçok farklı ürün, servis ve sosyal sorumluluk projeleri sürdürülüyor.

“Engelsiz Eğitim Programı” görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla engelli çocukların eğitim ve istihdamına yönelik gelişimleri destekliyor. Zihinsel engelli okullarında müzik, görsel sanatlar, konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları atölyeleri; işitme engelli gençler ve hafif zihinsel engelli öğrenciler için grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdama yönelik eğitim atölyeleri bulunuyor.

Görme engelli öğrenciler kendileri için kurulan sınıflarda özel donanımlı cihazlar ile görebilen öğrenciler kadar eğitime ulaşabiliyor. Braille baskılı kitap ve Orbit Reader (not alma) cihaz desteği de sağlanıyor. İçimdeki Hazine projesiyle otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocukların eğitimine dijital destek sağlanıyor, okullarda özel eğitim sınıfları kuruluyor.


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