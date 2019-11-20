ADANA - Türk ve Suriyeli kadınların istihdama kazandırılması kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesiyle açılan "Ekmek Kapısı" atölyesini Vali Yardımcısı Murat Süzen ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ziyaret etti.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ve FAO işbirliği ile proje kapsamında kurulan atölyede proje tasarımcısı ve eğitimcisi Esma Civcir'in, 15'i Suriyeli 25 kadına yaptırdığı çalışmalarla ilgili bilgi alan Süzen, kooperatife dönüşen atölyenin istihdam açısından önemli olduğunu kaydetti.



"İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Adana'da meyve fidanı, turunçgil, örtü altı sebze, süt sığırı yetiştiriciliği, el sanatları ve hediyelik eşya kurslarının düzenlendiğini ifade eden Tarım ve Orman il Müdürü Gürkan Yaşar, kurslara 175 kişinin katıldığını belirtti.



El sanatları ve hediyelik eşya yapımı kursuna katılan 25 kadın için Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde kurulan "Ekmek Kapısı" atölyesinin önemine değinen Yaşar, burası sayesinde kadınların istihdama kazandırılacağını ifade etti.

FAO'nun bu proje kapsamında danışman olarak görev alan ve "Ekmek Kapısı" atölyesinin oluşturulmasını ve bu ürünlerin hayata geçmesini sağlayan sanat eğitimcisi ve tasarımcı, Esma Civcir de atölyede Adana'nın pamuk, limon, portakal ve nar gibi önemli öğelerinden motiflenen ürünleri tasarımlara taşıdıklarını kaydetti.



Yaptıkları hediyelik eşyalarla çanta, yastık ve kılıfta kentin ürünlerinin yer aldığını belirten Civcir, bu proje kapsamında eğitim alan Türk ve Suriyeli kadınların hayatlarına dokunmaktan mutluluk duyduğunu iletti.

Civcir, kendi yaptığı tasarımlarla 15'i Suriyeli 25 kadının hem meslek öğrendiğini hem de aile ekonomisine katkıda bulunma şansı yakaladığını belirtti.



