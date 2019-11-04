Türk Telekom'dan Türkiye'nin ilk Abonelikli Bağış Sistemi

Türk Telekom ile Türk Kızılay, Abonelikli Bağış Sistemi için yaptıkları iş birliği ile mobil operatörler arasında Türkiye'de bir ilke imza attı - Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: - "Kızılay aracılığıyla yapılan yardımların sürekliliğini ve etkisini artırma

Türk Telekom'dan Türkiye'nin ilk Abonelikli Bağış Sistemi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türk Telekom ile Türk Kızılay arasındaki iş birliğiyle Kızılay'a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları, tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek, bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk Kızılay ile daha önce "eşi görülmemiş" bir iş birliğine gitti.

Türk Telekom, 151 yıldır hiçbir ayrım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay'a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek için kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi'ni Türkiye'de devreye soktu.


- 3965'e SMS göndermek yeterli


Türk Kızılay'a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için kullanıcının 3965 numarasına bir SMS göndermesi yeterli oluyor. Bu sisteme tek bir SMS ile abone olan kullanıcı, abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde 10 TL bağışta bulunabilecek.

Türk Kızılay’a yapılan bağış miktarı, kullanıcının faturasına yansıtılacak ya da bakiyesinden düşülecek ve kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabilecek.


- "Bu hizmeti Kızılay Haftası'nda hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Abonelikli Bağış Sistemi ile Türk Kızılay'a yapılan yardımların sürekliliğini ve etkisini artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylesi önemli bir dernek ile manevi değeri bu kadar yüksek bir iş birliği içinde olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Özellikle doğal afet ve terör saldırıları gibi durumlarda, Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı gibi dönemlerde yapılan bağışların tam anlamıyla etkili olabilmesi için bu yardımların yıl boyunca devam etmesi gerekiyor. Türk Kızılay ile olan iş birliğimizin meyvesi Abonelikli Bağış Sistemi sayesinde, düzenli bağış yapan müşterilerimiz, her bağışta teker teker SMS göndermek zorunda kalmayacak, tek bir SMS ile düzenli bağışçı olabilecek ve böylelikle, yardıma muhtaç insanlara kolaylıkla yıl boyunca destek verebilecekler. Yurt içinde ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yapılan yardımları büyük ölçüde arttıracak böylesine anlamlı bir hizmeti Kızılay Haftası'nda hayata geçirmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz."


- "Bu örnek davranışın diğer şirketlere de hızla yayılacağını umuyorum"


Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da "Türk Telekom, attığı bu adım ile örnek bir şirket olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yardım kuruluşlarının en önemli sorunlarından olan sürdürülebilir finansman sorununa önemli bir çözüm geliştirdi. İnsani yardım kuruluşlarının en büyük sorunlarından biri de, sürekliliği olan bir gelire sahip olunamamasıdır. Hayırsever milletimiz bir felaket anında elbette yanımızdaki yerini hızla alıyor ancak bağışların daha çok bir felakete bağlı gelişmesi, yardım kuruluşlarını plan yapmaktan ve sosyal destekleri yıl içine yaymaktan alıkoyuyor." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un attığı adımın, Kızılay'ın büyük bir sorununa çözüm üreteceğini aktaran Kınık, "Tük Telekom, her zaman Kızılay'ın yanında olmuştur. Tek amacının daha fazla kar olmadığını her durumda göstermiştir. Bu örnek davranışın diğer şirketlere de hızla yayılacağını umuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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