'Türk tarih dizileri Müslümanların benimsemesi gereken değerleri hatırlatıyor'

Malezya Küresel İslami Finans Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rasid, - "Türk tarih dizileri, günümüz Müslümanlarının benimsemesi gereken değerleri hatırlatıyor." dedi.

'Türk tarih dizileri Müslümanların benimsemesi gereken değerleri hatırlatıyor'
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Isparta Düğün Salonları

KUALA LUMPUR - Malezya Küresel İslami Finans Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed İskender Şah Mohd Rasid, "Türk tarih dizileri, günümüz Müslümanlarının benimsemesi gereken değerleri hatırlatıyor." dedi.

Türk tarihini konu eden Türk yapımı dizilerden "Diriliş Ertuğrul" ve "Payitaht Abdülhamid"i büyük beğeniyle izleyen Doç. Dr. İskender Şah, AA muhabirine verdiği röportajda bu dizilerin önemine değindi.

İskender Şah, Diriliş Ertuğrul'u izlemeye 4 yıl önce İstanbul'a yaptığı bir ziyaret vesilesiyle başladığını belirterek, "Bu diziyi bana Türkiye'den arkadaşım tavsiye etti. Malezya'ya döndükten sonra internetten izlemeye başladım. Yaklaşık 4 yıldır bu diziyi ve Sultan Abdülhamid'i anlatan diziyi izliyorum." diye konuştu.

"Bu dizilerde kendimden bir şeyler bulabiliyorum"

Diriliş Ertuğrul'un Türk tarihinin yanı sıra İslam tarihiyle de bağlantılı olduğunu vurgulayan İskender Şah, "Popüler diziler arasında böyle bir tarihi anlatan dizi bulmak çok nadir. Bu diziler daha çok Türk tarihi hakkında ama bir Müslüman olarak ben de kendimden bir şeyler bulabiliyorum. Özellikle Ertuğrul dizisi Müslümanların kurduğu büyük bir medeniyeti anlatıyor." ifadelerini kullandı.

İskender Şah, Ertuğrul Gazi'nin çok sayıda Türk beyliğini bir araya getirip büyük bir devletin temellerini atmasını bugün için çok önemli bulduğunun altını çizdi ve "Ertuğrul'un hikayesi aslında günümüz Müslümanlarının durumunu yansıtıyor. Bu dizi bize umut veriyor ve kişinin hayatta önüne çıkan zorluklara rağmen doğru olanın peşinden gittiği vakit karşılığında güzel şeyler elde edeceği inancını aşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki karakterlerin sıkı arkadaşlığını da çok önemli bulduğunu belirten Malezyalı akademisyen, "Ertuğrul, Bamsı ve Doğan karakterlerinin dostluğu beni çok etkiliyor. Küçük bir grup olmalarına rağmen gösterdikleri cesaret bize çok şey öğretiyor aslında. Eğer birlikte hareket eder ve doğru olanı yaparsan, bu düşünce seni zafere götürür. Bence Müslümanların ihtiyacı olan şey tam da bu." şeklinde konuştu.

"Bir Müslüman olarak Türk medeniyetiyle gurur duyuyorum"

İskender Şah, Türk tarih dizilerinin sadece bir eğlence aracı olmadığını vurgulayarak, "Bu diziler bize büyük bir medeniyetin nasıl başladığını anlatıyor. Bir Müslüman olarak Türk medeniyetiyle gurur duyuyorum ve bu medeniyet hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum." dedi.

Bu diziyi izleyenlerin de aynı şuura sahip olması gerektiğini dile getiren İskender Şah, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk tarih dizileri birlik içinde olmayı ve güçlü olmanın önemini anlatıyor. Günümüz Müslümanlarının benimsemesi gereken değerleri hatırlatıyor. Geçmiş bize bazen umut verebilir ve tarihte gösterdiğimiz başarıları yeniden gösterebileceğimizi bize öğretebilir."

İskender Şah, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin yapımcılarını tebrik ettiğini söyledi ve yeni çıkacak olan "Kuruluş Osman" dizisini merakla beklediğini vurguladı.

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