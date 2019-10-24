Türk savunma sanayi fuarı Pakistan'da açıldı

Türkiye ve Pakistan'dan savunma sanayi firmalarının sektör temsilcileriyle buluştuğu "5. Defence Port Turkey" fuarı Pakistan'da kapılarını açtı.

Türk savunma sanayi fuarı Pakistan'da açıldı
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Isparta Düğün Salonları

Türkiye ve Pakistan'dan 30'u aşkın savunma sanayisi firmasının ürünlerini tanıttığı ve sektör temsilcileriyle buluştuğu "5. Defence Port Turkey" fuarı Pakistan'da başladı.

Başkent İslamabad'da yapılan açılışa, Pakistan Parlamento İlişkileri Bakanı Azam Svati, Savunma Üretim Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Zahid Latif, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile çok sayıda yabancı devlet temsilcisi ve askeri erkan katıldı.

Açılışta konuşan Svati, fuarın Pakistan'da düzenlenmesinin ikili ilişkilerdeki gücün işareti olduğunu belirterek, "Bölgelerimizdeki gelişmeler nedeniyle güvenliğimize yönelik ciddi tehditler iş birliği gerektirmektedir. Bu iş birlikleri ikili ya da bölgesel olmanın da ötesine geçmelidir." diye konuştu.

Savunma alanındaki teknolojik gelişmelerin de önemli olduğuna işaret eden Svati, şunları söyledi:

"Dünyanın daha güvenli ve istikrarlı olması için savunma alanında teknoloji kullanımının önemli bir rolü bulunmaktadır. Çok şükür ki Türkiye ve Pakistan, bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sağlanması adına görevini yerine getiren iki sorumlu ülkedir. Bunun yanında bölgelerimizdeki dönüşümler karşısında kurduğumuz ilişkilerimiz sadece barışı ve istikrarı sağlamamıza değil, ekonomik ve sosyal gelişmemize de katkı sunmaktadır."

Svati, Türk savunma sanayisinin dünya standartlarında bir güce ulaştığına vurgu yaparak, bu noktada Pakistan'ın da savunma alanındaki bilimsel araştırmalarıyla Türk savunma sanayisinin gelişmesine destek olabileceğini kaydetti.

AA muhabirine açılışa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Svati, "İki kardeş ülke ilişkilerinin ne kadar dostane olduğunu bu fuar göstermiş oldu. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Türklerin ve Pakistanlıların da yüzünde bu mutluluğu görebiliyorum. Bence savunma alanı birlikte ilerleyebileceğimiz bir alan. Bu fuar bize bu şansı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Şeker de Türkiye'nin, Suriye sınırında terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda Pakistan gibi dost ülkelerin Türkiye'yi desteklediğini hatırlattı.

İki ülkenin de savunma ve güvenlik alanında iş birliğinin önemini bildiğine işaret eden Şeker, "Buna paralel olarak savunma alanında yakın bir iş birliğimiz var. Sınırlı kaynaklara sahip olduğumuz için savunma alanındaki harcamalarımız her zaman odak noktasında yer alıyor. İki ülke de bu nedenle birbirlerine kapasiteleriyle destek oluyor." diye konuştu.

Şeker, Pakistan ile Türkiye'nin savunma alanındaki iş birliğinin örnek teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin önemli bir bölgesel aktör olduğuna dikkati çeken Şeker, Türkiye'nin bu rolü ve artan savunma yatırımlarının, uluslararası güvenlik ve partner ülkelerin krizlerini çözmede yardımcı olduğunu kaydetti.

"Pakistan'ın ilgi duyduğu ürünlerle buradayız"

Şeker, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada da iki ülkenin savunma alanındaki iş birliği kapsamında Pakistan'a 4 Milgem korveti satılacağını hatırlatarak, "Birkaç hafta önce kendi Milgem gemimizin teslimat töreninde Pakistan'a verilecek Milgem gemisinin de kaynağı yapıldı." dedi.

Şeker, Milgem projesinin alt yüklenicilerinin ürünlerinin de fuarda tanıtıldığını belirterek, "Pakistan'la olası iş birliğine yönelik ürünlerimizle buradayız. Biraz daha Pakistan'a özel bir fuar olduğu için Pakistan'ın ilgi duyduğu, iş birliği yapabileceğimiz konular ve ürünlerle buradayız." ifadelerini kullandı.

Fuara katılan Hava Elektronik Sanayii'nin de (Havelsan) Pakistan'da çalışmaları bulunduğunu kaydeden Şeker, Havelsan'ın, Pakistan'la komuta kontrol projeleri yürüttüğünü, Türk Hava Kuvvetleri için hazırlanan kurumsal kaynak yönetim yazılımı ve komuta kontrol yazılımının aynısının Pakistan'a da verildiğini bildirdi.

Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da Pakistan'ın benzer sistemlere ihtiyacı olması nedeniyle iyi bir pazar olduğuna dikkat çekti.

Atalay, "Havelsan buradaki en eski Türk savunma şirketi. Biz 20 yıldır Pakistan'la iş yapıyoruz. Burada çalışan çeşitli ürün ve sistemlerimiz var. Daha fazlasını yapmak, ilişkilerimizi daha iyiye götürmek ve pazarımızı büyütmek için buradayız." diye konuştu.

Havelsan standında birçok ürünün tanıtıldığını hatırlatan Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Standart ürünlerimizi burada da öne çıkardık ama en önemlisi yeni bir ürün olan Ağ Destekli Komuta Kontrol ve Savaş Yönetim Sistemi. Gemilerde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir ürün ama aynı zamanda hava savunma sistemi olarak da çalışıyor. Pakistan'a sattığımız Milgem gemilerinde de yer alacak."

Fuar 26 Ekim'e kadar açık kalacak.

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