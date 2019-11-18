Türk-Rus ortak kara devriyesi provokasyonlara rağmen kararlılıkla sürdürülüyor

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakatın ardından Kamışlı-Derik arasındaki bölge ile Derbesiye ve Aynularap'ta 1 Kasım'dan bu yana 8 ortak kara devriyesi yapıldı.

Türk-Rus ortak kara devriyesi provokasyonlara rağmen kararlılıkla sürdürülüyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de Fırat'ın doğusuna ilişkin Soçi'de mutabakat muhtırası imzalandı.

Her iki tarafın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ettiği mutabakatta, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statükonun muhafaza edilmesi kararlaştırıldı.

Mutabakatta, iki ülke ortak devriyelerinin, 23 Ekim saat 12.00 itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometrelik derinlikte Kamışlı şehri hariç başlatılacağının bilgisi de yer aldı.

Her iki taraftan zırhlı araçların yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ile kimi zaman helikopterlerin de destek verdiği devriyeler, özellikle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki bölgelerde her türlü provokasyona rağmen başarıyla icra ediliyor.

İlk ortak devriye 1 Kasım'da

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakatın ardından ilk ortak devriye, 1 Kasım'da Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde gerçekleştirildi.

Her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA iştirakiyle yapılan devriyede, 10 kilometre derinliğe inen Türk ve Rus askeri unsurları, toplam 87 kilometre mesafe kat etti.

Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde sahada devam eden çalışmalar diplomatik seviyede de sürdürüldü. Kara devriyesinin başladığı ilk gün, Rusya'dan Ankara'ya askeri heyet geldi. İki ülke askeri yetkilileri arasında iki gün süren çalışmalarda taktik ve teknik konular masaya yatırıldı.

Türk ve Rus unsurlarının, İHA'ların katılımıyla ikinci ortak kara devriyesi 5 Kasım'da Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde yapıldı. Türk ve Rus askeri unsurları, 73 kilometre uzunluğundaki güzergahta ortak devriyeyi tamamladı.

Üçüncü ortak devriye Kamışlı-Derik arasında

Üçüncü ortak kara devriyesi, 8 Kasım'da Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edildi.

Her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracının katıldığı devriyede, Türk ve Rus askeri unsurları, 10 kilometre derinlikte 88 kilometre mesafe kat etti.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı, personelin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek, planlandığı gibi tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi, 11 Kasım'da Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapıldı. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte, 62 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı.

Beşinci devriye Aynularap'ta

Türk ve Rus askeri unsurlarının, beşinci ortak kara devriyesi de toplam 8 kara aracı ve İHA'larla 12 Kasım'da Fırat'ın doğusunda Aynularap bölgesinde, altıncı kara devriyesi 14 Kasım'da Derbesiye bölgesinde gerçekleştirildi.

Altıncı kara devriyesi, Türk ve Rus askeri unsurlarınca, yaklaşık 9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergahta tamamlandı.

İki ülke askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki yedinci kara devriyesi 16 Kasım'da Kamışlı-Derik bölgesinde, havadan helikopterle destekli şekilde, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergahta icra edildi.

Türkiye ve Rusya arasındaki sekizinci ortak devriyesi ise bugün Aynularap bölgesinde, 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki alanda tamamlandı.

Sivillere yönelik saldırılar sürdü

Bölgedeki sivil halkın yanı sıra Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan devriye faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

ABD ve Rusya'nın Türkiye ile vardıkları mutabakat çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çıkması gereken ancak yerlerini terk etmeyen YPG/PKK'lı teröristler cephe hatlarına saldırmayı sürdürdü. PKK/YPG'li teröristlerce, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetleri icra eden unsurlara, havan ve keskin nişancı atışlarıyla taciz ve saldırılar devam etti.

Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyesinin başlamasından bir gün sonra 2 Kasım'da terör örgütü üyeleri, bombalı araçlarla sivil insanları katletti. YPG/PKK tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde bir bombalı aracın patlatılması sonucunda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı.

Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce sivillere yönelik başka saldırı da 10 Kasım'da Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde düzenlendi. Saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi, 20'den fazla Suriyeli yaralandı.

Güvenlik güçlerince çok sayıda bombalı araçla saldırı girişimi engellendi.

Muhabir: Muhammed Boztepe

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